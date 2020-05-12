В Иркутской области в двух авариях пострадали семь человек

Крупные ДТП произошли в Иркутске и Братске
Днём 7 мая на улице Байкальская в Иркутске столкнулись автомобили «БМВ» и «Тойота Пробокс». Предварительно установлено, что 19-летний водитель «БМВ», при совершении поворота не предоставил преимущество проезда «Тойоте» и совершил с ним столкновение. В результате ДТП три человека получили травмы.
8 мая на улице Южная в Братске произошло ДТП с участием двух автомобилей. Предварительно установлено, что 22-летний водитель, управляя «ВАЗ» нарушил правила дорожного движения и врезался в «Тойоту Порте». В результате происшествия четыре человека получили травмы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
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Крупные ДТП произошли в Иркутске и Братске
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