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В Иркутской области скончался шестой пациент с коронавирусом

В Иркутской области скончался шестой пациент с коронавирусом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пациент скончался в Иркутске

В Иркутской области зафиксирована шестая смерть пациента с коронавирусом. Согласно карте распространения коронавируса в регионе, этот человек проходил лечение в Иркутске.

Всего в Иркутской области насчитывается 231 случай заболевания коронавирусом. Шесть человек умерли, 65 выздоровели. Лечение сейчас проходят 159 пациентов, в том числе один человек – в Забайкальском крае.

В Бурятии уже 450 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019, прирост за сутки – 43 новых больных.

смерть коронавирус
 
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