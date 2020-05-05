Пациент скончался в Иркутске
В Иркутской области зафиксирована шестая смерть пациента с коронавирусом. Согласно карте распространения коронавируса в регионе, этот человек проходил лечение в Иркутске.
Всего в Иркутской области насчитывается 231 случай заболевания коронавирусом. Шесть человек умерли, 65 выздоровели. Лечение сейчас проходят 159 пациентов, в том числе один человек – в Забайкальском крае.
В Бурятии уже 450 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019, прирост за сутки – 43 новых больных.
В Иркутской области скончался шестой пациент с коронавирусом
Происшествия, Фото:
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