В Бурятии потушили 4 лесных пожара

Сейчас продолжаются работы по тушению 2 лесных пожаров, дотушивание локализованных очагов



За прошедшие сутки проводились работы по тушению 8 лесных пожаров в Баунтовском эвенкийском, Еравнинском и Кяхтинском районах на общей площади 2 214 га. На тушении работали 300 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 48 единиц лесопожарной техники.



Четыре лесных пожара ликвидированы, ещё 2 локализованы.



На утро 3 мая продолжаются работы по тушению 2 лесных пожаров в Еравнинском районе и дотушивание локализованных очагов. Всего на тушении задействовано 171 человек и 31 единица лесопожарной техники.



Кроме того, на территории Бурятии под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся 2 термоточки в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах. Термоточки находятся в труднодоступной горной местности, угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует.



В лесах республики введён особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу нужно сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

