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Улан-удэнец угонял автомобили с помощью код-граббера

Улан-удэнец угонял автомобили с помощью код-граббера
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Совершать преступления ему помогали приятели

Улан-удэнец с приятелями угонял машины, использую код-граббер. Идея «заработка» пришла мужчине зимой 2014 года в гостях у своего знакомого. Он предложил приятелю угонять автомобили и продавать их.

Мужчины распределили между собой роли, согласно которым обвиняемый должен был имеющимся у него код-граббером сканировать сигнализацию автомобиля, чтобы в последующем с его помощью разблокировать двери, а приятель должен был отвёрткой взломать замок зажигания и запустить двигатель.

Днём 28 января 2014 года мужчины на маршрутке доехали до центра Улан-Удэ и остановились гостевом доме. Там они решили вовлечь в свою группировку ещё одного знакомого, имеющего материальные трудности. Кроме того, мужчина имел автомобиль, на котором можно быстро и мобильно добраться до места преступления и скрыться. Более того, у приятеля есть «связи» и, благодаря им, они смогут отправить автомобиль в «отстойник», где они могли хранить автомобиль. Мужчина пообещал приятелю денег и тот согласился.

В тот же день около 20 часов 30 минут мужчины приехали на автомобиле «Мицубиси Лансер», за рулём которого находился третий из друзей, в Октябрьский район города. Здесь они угнали автомобиль «Тойота Королла», стоимостью 300 тысяч рублей.

Обвиняемый сканировал замок, отключая сигнализацию, приятель вскрывал дверь, заводил автомобиль и уезжал на нём. В это время третий знакомый поджидал подельника в автомобиле, после чего также уезжал.

Аналогичным способом они угнали ещё два автомобиля «Тойота Премио» стоимостью по 340 и 380 тысяч рублей.

Октябрьский районный суд квалифицировал действия подсудимого по п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору».

Смягчающими наказание обстоятельств стали: признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, отсутствие судимости, положительные характеристики, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, престарелых родителей, болезненное состояние здоровья последних.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усмотрел.

По совокупности приговоров мужчину приговорили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Украденные автомобили вернули владельцам. 
угон
 
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