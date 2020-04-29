Улан-удэнец угонял автомобили с помощью код-граббера

Совершать преступления ему помогали приятели



Улан-удэнец с приятелями угонял машины, использую код-граббер. Идея «заработка» пришла мужчине зимой 2014 года в гостях у своего знакомого. Он предложил приятелю угонять автомобили и продавать их.



Мужчины распределили между собой роли, согласно которым обвиняемый должен был имеющимся у него код-граббером сканировать сигнализацию автомобиля, чтобы в последующем с его помощью разблокировать двери, а приятель должен был отвёрткой взломать замок зажигания и запустить двигатель.



Днём 28 января 2014 года мужчины на маршрутке доехали до центра Улан-Удэ и остановились гостевом доме. Там они решили вовлечь в свою группировку ещё одного знакомого, имеющего материальные трудности. Кроме того, мужчина имел автомобиль, на котором можно быстро и мобильно добраться до места преступления и скрыться. Более того, у приятеля есть «связи» и, благодаря им, они смогут отправить автомобиль в «отстойник», где они могли хранить автомобиль. Мужчина пообещал приятелю денег и тот согласился.



В тот же день около 20 часов 30 минут мужчины приехали на автомобиле «Мицубиси Лансер», за рулём которого находился третий из друзей, в Октябрьский район города. Здесь они угнали автомобиль «Тойота Королла», стоимостью 300 тысяч рублей.



Обвиняемый сканировал замок, отключая сигнализацию, приятель вскрывал дверь, заводил автомобиль и уезжал на нём. В это время третий знакомый поджидал подельника в автомобиле, после чего также уезжал.



Аналогичным способом они угнали ещё два автомобиля «Тойота Премио» стоимостью по 340 и 380 тысяч рублей.



Октябрьский районный суд квалифицировал действия подсудимого по п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору».



Смягчающими наказание обстоятельств стали: признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, отсутствие судимости, положительные характеристики, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, престарелых родителей, болезненное состояние здоровья последних.



Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усмотрел.



По совокупности приговоров мужчину приговорили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Украденные автомобили вернули владельцам.

