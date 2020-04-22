Полицейским хотят разрешить вскрывать автомобили и оцеплять жильё

Новые поправки предусматривают, что полицию нельзя наказывать за действия, совершённые при исполнении обязанностей



Полицейским в России захотели разрешить вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий. Такой законопроект подготовили в правительстве, сообщает «Интерфакс».



Закон «О полиции» предлагается дополнить отдельной статьей о вскрытии транспортного средства. Предполагается, что полицейские получат право вскрывать машины для спасения жизни граждан, для предотвращения преступления, а также «для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях», уточняет «Интерфакс».



Если машину вскроют в отсутствие владельца, его следует проинформировать об этом в течение 24 часов с момента вскрытия. Сотрудник полиции не понесёт ответственность за вред, причинённый гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства, если он действовал на законных основаниях, говорится в поправках



Кроме того, поправками планируется дать полицейским возможность ограждать митинги и оцеплять жилые дома — в границах оцепления они смогут проводить осмотр граждан и находящихся при них вещей. Если человек отказывается от осмотра, сотрудник правоохранительных органов будет иметь право не пропускать его через оцепление.



Полицейских также хотят снабдить правом применять оружие при задержании, если преследуемое лицо пытается получить доступ к оружию, или если сотрудник МВД видит для себя угрозу.

