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В Улан-Удэ ночью произошёл крупный пожар

В Улан-Удэ ночью произошёл крупный пожар
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пламя от горящего дома едва не перекинулось на соседние постройки

Сегодня ночью горел двухэтажный частный дом по улице Буранная в Улан-Удэ. Пожару был присвоен повышенный номер сложности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

На момент прибытия первого пожарного расчёта горел дом и кровля, была угроза перехода огня на соседний дом и постройки.

- Условием развития пожара послужило позднее сообщение, также то, что здание обшито металлосайдингом. В данном районе в радиусе досягаемости отсутствует противопожарное водоснабжение, что осложняло работы по тушению. Пожарным удалось ликвидировать загорание и не допустить распространения огня, - сообщил начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС по Бурятии Владимир Похолков.

Пострадавших и погибших нет.

Всего в тушении было задействовано 27 человек личного состава и девять единиц техники.

Предварительно, одной из причин пожара рассматривается нарушение правил эксплуатации отопительного оборудования.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в посёлке Матросова из-за пала травы едва не сгорели жилые дома. Густой чёрный дым было видно далеко вокруг.

пожар
 
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