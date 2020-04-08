Пламя от горящего дома едва не перекинулось на соседние постройки
Сегодня ночью горел двухэтажный частный дом по улице Буранная в Улан-Удэ. Пожару был присвоен повышенный номер сложности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
На момент прибытия первого пожарного расчёта горел дом и кровля, была угроза перехода огня на соседний дом и постройки.
- Условием развития пожара послужило позднее сообщение, также то, что здание обшито металлосайдингом. В данном районе в радиусе досягаемости отсутствует противопожарное водоснабжение, что осложняло работы по тушению. Пожарным удалось ликвидировать загорание и не допустить распространения огня, - сообщил начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС по Бурятии Владимир Похолков.
Пострадавших и погибших нет.
Всего в тушении было задействовано 27 человек личного состава и девять единиц техники.
Предварительно, одной из причин пожара рассматривается нарушение правил эксплуатации отопительного оборудования.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в посёлке Матросова из-за пала травы едва не сгорели жилые дома. Густой чёрный дым было видно далеко вокруг.
В Улан-Удэ ночью произошёл крупный пожар
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пламя от горящего дома едва не перекинулось на соседние постройки
Это не предел, есть ещё больные с подозрением на COVID-2019
На месте происшествия работают следователи
Молодого человека отвезли на стадион, избили и зарезали
Организаторы не смогли оплатить перевозку животных обратно в Барнаул
Также были конфискованы прицеп и бензопила
Оперуполномоченный находился неподалёку от места пожара и бросился на помощь
С начала года в столице Бурятии изъяли 143 единицы игровой техники. ВИДЕО
На месте крупного пожара идёт проливка
Он вернулся в дом после застолья, когда все спали
Между двумя компаниями произошёл конфликт
Всего в стране уже больше семи тысяч случаев заражения
Ущерб от кражи составил более 10 тысяч рублей
Похищенное вор спрятал в кустах
Пьяный грабитель порвал пожилому дачнику майку