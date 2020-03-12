Житель Бурятии после убийства возлюбленной сбежал в одних трусах

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Позже он пояснил, что сильно испугался содеянного



Трагедия произошла в ночь с 8 на 9 марта в селе Никольск Мухоршибирского района. Молодая пара – сожители – с детьми, девочками 2 и 7 лет, переехали около месяца назад к своим соседям. Жить в своём доме они пока не могли: у них закончились дрова.



В честь праздника две пары устроили застолье. Ночью у сожителей, которые легли спать на диван, возник конфликт из-за ревности мужчины к соседу. В ходе перебранки гражданский муж женщины ударил её ножом несколько раз. От полученных травм та скончалась.



Испугавшись содеянного, мужчина сбежал с места происшествия в одном нижнем белье. Утром пришёл к знакомому и попросил его вызвать сотрудников полиции.



- На данный момент обвиняемый заключён под стражу, назначены экспертизы на установление причин смерти погибшей, - сообщила «Байкал-Daily» Юлия Ханхашанова, следователь Мухоршибирского МСО СУ СК РФ по Бурятии.



Известно, что свидетельницей расправы стала 7-летняя дочка пары.



Со слов соседей, 34-летний обвиняемый злоупотреблял спиртными напитками, периодически ревновал свою гражданскую супругу.



