Позже он пояснил, что сильно испугался содеянного
Трагедия произошла в ночь с 8 на 9 марта в селе Никольск Мухоршибирского района. Молодая пара – сожители – с детьми, девочками 2 и 7 лет, переехали около месяца назад к своим соседям. Жить в своём доме они пока не могли: у них закончились дрова.
В честь праздника две пары устроили застолье. Ночью у сожителей, которые легли спать на диван, возник конфликт из-за ревности мужчины к соседу. В ходе перебранки гражданский муж женщины ударил её ножом несколько раз. От полученных травм та скончалась.
Испугавшись содеянного, мужчина сбежал с места происшествия в одном нижнем белье. Утром пришёл к знакомому и попросил его вызвать сотрудников полиции.
- На данный момент обвиняемый заключён под стражу, назначены экспертизы на установление причин смерти погибшей, - сообщила «Байкал-Daily» Юлия Ханхашанова, следователь Мухоршибирского МСО СУ СК РФ по Бурятии.
Известно, что свидетельницей расправы стала 7-летняя дочка пары.
Со слов соседей, 34-летний обвиняемый злоупотреблял спиртными напитками, периодически ревновал свою гражданскую супругу.
Житель Бурятии после убийства возлюбленной сбежал в одних трусах
Происшествия, Фото:
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