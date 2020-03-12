 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Марта

Теперь от 1,6%: АТБ снизил процентную ставку по дальневосточной ипотеке

11 Марта

Популярное

Житель Бурятии после убийства возлюбленной сбежал в одних трусах

Житель Бурятии после убийства возлюбленной сбежал в одних трусах
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Позже он пояснил, что сильно испугался содеянного

Трагедия произошла в ночь с 8 на 9 марта в селе Никольск Мухоршибирского района. Молодая пара – сожители – с детьми, девочками 2 и 7 лет, переехали около месяца назад к своим соседям. Жить в своём доме они пока не могли: у них закончились дрова.

В честь праздника две пары устроили застолье. Ночью у сожителей, которые легли спать на диван, возник конфликт из-за ревности мужчины к соседу. В ходе перебранки гражданский муж женщины ударил её ножом несколько раз. От полученных травм та скончалась.

Испугавшись содеянного, мужчина сбежал с места происшествия в одном нижнем белье. Утром пришёл к знакомому и попросил его вызвать сотрудников полиции.

- На данный момент обвиняемый заключён под стражу, назначены экспертизы на установление причин смерти погибшей, - сообщила «Байкал-Daily» Юлия Ханхашанова, следователь Мухоршибирского МСО СУ СК РФ по Бурятии.

Известно, что свидетельницей расправы стала 7-летняя дочка пары.

Со слов соседей, 34-летний обвиняемый злоупотреблял спиртными напитками, периодически ревновал свою гражданскую супругу.  

убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии после убийства возлюбленной сбежал в одних трусах
Житель Бурятии после убийства возлюбленной сбежал в одних трусах
Происшествия, 12.03.2020
Позже он пояснил, что сильно испугался содеянного  
В Улан-Удэ мужчина украл сумку у пенсионеров
В Улан-Удэ мужчина украл сумку у пенсионеров
Происшествия, 12.03.2020
Они не поставили автомобиль на сигнализацию
Иркутянка украла деньги в двух магазинах Улан-Удэ
Иркутянка украла деньги в двух магазинах Улан-Удэ
Происшествия, 12.03.2020
Она приехала в столицу Бурятии в гости к знакомой
Следователи разбираются в гибели 4 человек на пожаре в Улан-Удэ
Следователи разбираются в гибели 4 человек на пожаре в Улан-Удэ
Происшествия, 12.03.2020
Стали известны некоторые подробности трагического пожара
В опрокинувшемся на трассе в Бурятии автомобиле погибли 2 человека
В опрокинувшемся на трассе в Бурятии автомобиле погибли 2 человека
Происшествия, 12.03.2020
Водитель и пассажир «Урала» скончались на месте происшествия
На пожаре в Улан-Удэ погибли 4 человека
На пожаре в Улан-Удэ погибли 4 человека
Происшествия, 12.03.2020
Пожар случился вчера вечером
В Бурятии росгвардеец стрелял по напавшим на него мужчинам
В Бурятии росгвардеец стрелял по напавшим на него мужчинам
Происшествия, 11.03.2020
Пьяные мужчины напали и повалили сотрудника на землю, пытались отобрать у него автомат

В Бурятии продавец украла деньги и вермут из магазина
В Бурятии продавец украла деньги и вермут из магазина
Происшествия, 11.03.2020
После этого больше на рабочем месте женщина не появлялась
Читинец ограбил женщину на остановке
Читинец ограбил женщину на остановке
Происшествия, 11.03.2020
Оперативникам потребовалось 2 часа, чтобы задержать подозреваемого
В Иркутской области на пожаре погибли двое детей и их отец
В Иркутской области на пожаре погибли двое детей и их отец
Происшествия, 11.03.2020
Также на тушение пострадали трое пожарных
В нацпарке Бурятии вырубили лес на миллион рублей
В нацпарке Бурятии вырубили лес на миллион рублей
Происшествия, 11.03.2020
Нарушители скрылись с места происшествия
В Улан-Удэ неизвестные ночью вскрыли банкоматы
В Улан-Удэ неизвестные ночью вскрыли банкоматы
Происшествия, 11.03.2020
Однако мужчины не смогли украсть деньги, отмечают в МВД по Бурятии
В Бурятии джип попал под поезд
В Бурятии джип попал под поезд
Происшествия, 11.03.2020
Дорожный инцидент произошёл накануне

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^