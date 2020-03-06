Бурятскую общественницу обманул мошенник в буддийском одеянии

Некий Баир лама обманом получил письмо и будет попрошайничать от лица фонда «Здоровье Бурятии»
Сегодня руководитель фонда «Здоровье Бурятии» Светлана Будашкаева рассказала на своей странице в Facebook об очередной встрече с мошенником. На этот раз им стал псевдолама, пожелавший сделать благое дело для фонда.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2019 года руководитель фонда доверилась аферистам и оплатила доставку за якобы бесплатный товар – детские электрические коляски.
Совсем недавно жертвой аферистов стал экс-зампред Владимир Матханов – вместо купленного принтера он получил коробку бумаг. Выяснилось, что и Светлана Будашкаева успела заказать такой же принтер. Тогда она писала, что не будет выкупать посылку.
- Интересно, я когда-нибудь начну разбираться в людях? – задалась вопросом общественница.
Она рассказала, что вечером 5 марта в фонд пришёл «маленький человек лет 30 в буддийском одеянии, улыбчивый, дружелюбный».
- Назвался Баир ламой, родом из Курумкана. Обратила внимание, что не выговаривает букву «р» и слегка пришепетывает. Пожимая мне руку, сказал, как он рад меня видеть, много знает о фонде и о благих делах наших, - описала афериста Светлана Будашкаева.
Затем «Баир лама» рассказал, что пришёл по собственной инициативе от дацана «Ринпоче Багша», потому что слышал разговор Тэнзин ламы о том, что фонду требуется помощь и решил разузнать подробности.
Мошенник попросил изложить все нужды в письме и пообещал передать их в дацан. Общественница сразу выполнила его указания.
В письме Светлана Будашкаева перечислила несколько направлений, требующих поддержку. Например, фонд проводит обучающие занятия для детей с ментальными заболеваниями и на оплату работы психологов и логопедов нужны деньги. Также средства нужны на покупку оборудования и закупа расходных материалов для гончарной и столярной мастерской.
- Только когда он ушел, я вдруг подумала, что как-то странно получилось, так дацаны вроде не делают. Но он так ловко повернул, что я точно осознавала, что это его личная инициатива, и он хочет благое дело сделать для нашего фонда. Утром позвонила однокласснице, которая там работает. Она подтвердила мои плохие мысли - этого человека там нет, он уже многих обманул, представляясь посланцем дацана «Ринпоче Багша», получая деньги якобы на нужды дацана, - написала она.
Теперь мошенник, вероятно, будет просить деньги у людей от лица фонда, имея на руках это письмо.
- МЫ НЕ СОБИРАЕМ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ ЧЕРЕЗ ЛАМ!!! Если вдруг к вам придет маленький лама или человек с моим письмом - письмо прицеплено - не давайте ему денег наличными, просите счет или звоните мне. А еще лучше - задержите его и вызывайте полицию. Думаю, те люди и организации, которых он обманул, будут рады его увидеть еще раз, - предупредила Светлана Будашкаева.
Общественница добавила, что, к сожалению, не сфотографировала лже-ламу.
В комментариях к посту митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий рассказал, что мошенник приходил и к нему: «Опять появился? То в Красноярске он дацан строил, то в Москве его видели. Ко мне приходил...»
Ещё шесть лет назад «Байкал-Daily» сообщал о мошеннике, который под видом ламы (иногда назывался даже заместителем Хамбо Ламы) вытягивал деньги с жителей Бурятии. Постепенно он обнаглел и начал просить бесплатно кормить его в ресторанах, а также ходить по высоким кабинетам. Так среди жертв афериста оказались чиновники правительства Бурятии.
Бурятскую общественницу обманул мошенник в буддийском одеянии
Происшествия, Фото:
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