Грабитель закричал: «Гони сто рублей!»
Сегодня, 5 марта, Советский районный суд Улан-Удэ прекратил уголовное дело в отношении 18-летнего грабителя. Молодой человек не учится и не работает, зато имеет за плечами несколько судимостей за корыстные преступления.
В середине октября парень, будучи пьяным, ограбил гражданина Китая в центре Улан-Удэ. Молодой человек увидел мужчину, сидящего в автомобиле. Он открыл дверь и закричал: «Гони сто рублей!»
Мужчина растерялся. Тогда нападавший вытащил игрушечный пистолет и начал угрожать им, вновь требуя деньги. Приезжий из Китая отдал парню 500 рублей, после чего уехал.
Сотрудники полиции вычислили и задержали грабителя.
- Обвиняемый извинился перед потерпевшим и возместил ущерб в 500 рублей. Уголовное дело прекращено за примирением сторон, - сообщила «Байкал-Daily» старший помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Нина Березовская.
Улан-удэнец ограбил китайца с игрушечным пистолетом
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Следователи начали проверку по факту отравления
Вернувшаяся домой мать нашла сына уже без сознания
Мужчина предупредил о внеплановой проверки и попросил деньги на цветы
Пострадавшие подлетели вверх и перекатились через капот автомобиля
Двое приятелей предстанут перед судом
Очаг зарегистрирован в Муйском районе
Пострадавшие мать и девочка доставлены в больницу
Утром силовики проводили здесь учения
Дом сгорел полностью
Девушка с травмами доставлена в больницу
Крыша дома сгорела и обрушилась
Нападавший ранее судим за аналогичные преступления
15 лет назад таксист уже привлекался к ответственности за кражу
У подозреваемых изъяли восемь фрагментов вещества
Водитель утверждал, что ребёнок переходил дорогу не по «зебре»