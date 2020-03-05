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Улан-удэнец ограбил китайца с игрушечным пистолетом

Улан-удэнец ограбил китайца с игрушечным пистолетом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Грабитель закричал: «Гони сто рублей!»

Сегодня, 5 марта, Советский районный суд Улан-Удэ прекратил уголовное дело в отношении 18-летнего грабителя. Молодой человек не учится и не работает, зато имеет за плечами несколько судимостей за корыстные преступления.

В середине октября парень, будучи пьяным, ограбил гражданина Китая в центре Улан-Удэ. Молодой человек увидел мужчину, сидящего в автомобиле. Он открыл дверь и закричал: «Гони сто рублей!»

Мужчина растерялся. Тогда нападавший вытащил игрушечный пистолет и начал угрожать им, вновь требуя деньги. Приезжий из Китая отдал парню 500 рублей, после чего уехал.

Сотрудники полиции вычислили и задержали грабителя.

- Обвиняемый извинился перед потерпевшим и возместил ущерб в 500 рублей. Уголовное дело прекращено за примирением сторон, - сообщила «Байкал-Daily» старший помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Нина Березовская.


грабеж
 
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