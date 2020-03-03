В Бурятии в ушедшей под лёд машине погиб водитель

- Предположительно из-за бьющего природного ключа, эта полынья не замерзает зимой, поэтому по всему периметру стоят предупреждающие вешки, скорее всего из-за плотного тумана над полыньей водитель не увидел ее, - сказал Николай Зайцев.







Государственная инспекция по маломерным судам предупреждает: в связи с аномально высокой температурой началось таяние льда на водоемах Бурятии, смертельно опасно выходить и выезжать на лед. Жителям и гостям республики не следует игнорировать запрещающие знаки, они устанавливаются там, где неоднократно случались происшествия.





