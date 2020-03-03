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03 Марта

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В Бурятии в ушедшей под лёд машине погиб водитель

В Бурятии в ушедшей под лёд машине погиб водитель
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Двум пассажирам из утонувшей машины удалось спастись

Сегодня утром жители Селенгинского района Бурятии выехали на автомобиле на лёд озера Гусиное. Машина провалилась, в результате чего водитель погиб. Двум пассажирам удалось самостоятельно выбраться из машины, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Главный государственный инспектор по маломерным судам Бурятии Николай Зайцев рассказал, что трое жителей Гусиноозёрска отправились на рыбалку на ВАЗ-2101. На середине озера машина провалилась в полынью.

- Предположительно из-за бьющего природного ключа, эта полынья не замерзает зимой, поэтому по всему периметру стоят предупреждающие вешки, скорее всего из-за плотного тумана над полыньей водитель не увидел ее, - сказал Николай Зайцев.


Глубина в месте провала составляет восемь метров. В настоящее время на месте происшествия работают инспекторы ГИМС и спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

Государственная инспекция по маломерным судам предупреждает: в связи с аномально высокой температурой началось таяние льда на водоемах Бурятии, смертельно опасно выходить и выезжать на лед. Жителям и гостям республики не следует игнорировать запрещающие знаки, они устанавливаются там, где неоднократно случались происшествия.


Это первый трагический случай, произошедший в этом году на Гусином озере. Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре здесь погиб шестилетний мальчик, ценой своей жизни спасший друга.

27 февраля на Малом море озера Байкала в Иркутской области под лёд ушёл «Лексус» с четырьмя людьми. Всем удалось спастись.
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