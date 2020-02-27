На Байкале под лёд провалился «Лексус» с четырьмя людьми

Сегодня, 27 февраля, в первой половине дня на Малом море озера Байкала в Иркутской области под лёд ушёл «Лексус».
В Мухорском заливе вблизи мыса Улирба из-за тёплых подводных источников лёд фактически не замерзает, в некоторых местах толщина его составляет менее 10 сантиметров. Этот участок ежегодно зимой обносится вешками, на берегу выставляются знаки, информирующие об опасности.
- Водитель «Лексуса», выехавший под запрещающий знак в районе Сармы, проехал за вешки. В пятнадцати метрах от берега автомобиль, в салоне которого находились трое пассажиров, провалился под лед. Глубина в месте провала – 1,5 метра, - сообщил врио руководителя Маломорского инспекторского участка Центра ГИМС Дмитрий Петрушкин.
Люди выбрались из затонувшего транспортного средства и дошли до ближайшей базы отдыха.
В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении за проезд вне переправы по льду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», 23 и 24 февраля на протоке Степная в Улан-Удэ под лёд провалились два автомобиля.