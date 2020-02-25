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В Улан-Удэ два автомобиля провалились под лёд

В Улан-Удэ два автомобиля провалились под лёд
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Оба водители, провалившиеся под лёд, хотели сократить путь

В праздничные дни в Бурятии зафиксировано два случая провала автомобилей под лёд на несанкционированной переправе. Оба случая произошли 23 и 24 февраля на протоке Степная в Улан-Удэ.

Никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

- Автомобилисты, желая сократить путь, выехали на лед водоёма в нарушение всех норм безопасности, проигнорировав запрещающие знаки и предупреждающие аншлаги. Глубина в месте провалов не достигает 60 сантиметров, поэтому угрозы жизни и здоровью пассажиров, находящихся в транспорте, не было, - сообщил главный государственный инспектор Бурятии по маломерным судам Николай Зайцев.

Протока Степная одно из самых опасных мест в Улан-Удэ – сейчас там наблюдаются промоины и неоднородность ледового покрова. Ежегодно, как летом, так и зимой здесь регистрируются несчастные случаи.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале февраля на протоке провалился 10-летний ребёнок, катавшийся с горки. К счастью, из полыньи его вытащили друзья, после чего ребёнок в мокрой одежде побежал домой.

Спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы регулярно выставляют в том районе запрещающие знаки, однако жители демонтируют их во избежание административной ответственности.

- Очень важно соблюдать меры безопасности на водных объектах. Выходить и выезжать на лёд водоёмов вне санкционированных ледовых переправ смертельно опасно. Также не следует оставаться равнодушными, видя детей, играющих на льду, - призывают в МЧС. 
провалы под лед автомобили
 
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