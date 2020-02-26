В Иркутске дрифтеры незаконно гоняли у плотины ГЭС

В Иркутске видеокамеры зафиксировали дрифтеров на льду Иркутского водохранилища



Водители облюбовали участок в верхнем бьефе плотины ГЭС - дрифтовали на льду преимущественно ночью. Опасные маневры попали в зону действия камер наружного наблюдения, и видео работники Иркутской гидроэлектростанции передали в надзорные органы.



- Водители нарушили и правила охраны жизни людей на водных объектах Иркутской области, в которых содержится запрет на выезд на лед вне ледовых переправ, и границы охранных зон гидроэнергетического объекта. К нарушителям будут применены соответствующие меры административного воздействия, - сообщил старший государственный инспектор Иркутского инспекторского отделения Центра ГИМС Василий Шлаевский.



На полученных кадрах также видно, что автомобили проезжают в непосредственной близости от участков с постоянными подвижками льда, в некоторых местах его толщина не превышает пяти сантиметров. Инспекторы подчеркивают: такой способ получения адреналина сопряжен со смертельным риском. Как для водителей, так и для пассажиров, находящихся в салоне.



Сегодня выявленные съезды были перекрыты. С помощью тяжёлой техники возведены снежные отвалы. Для предотвращения случаев выезда на лед Иркутского водохранилища проводятся межведомственные патрулирования в заливах Чертугеевский и Якоби. В состав патрульных групп включены сотрудники государственной инспекции по маломерным судам, полиции, представители городской и районной администрации, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

