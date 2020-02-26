В Иркутске видеокамеры зафиксировали дрифтеров на льду Иркутского водохранилища
Водители облюбовали участок в верхнем бьефе плотины ГЭС - дрифтовали на льду преимущественно ночью. Опасные маневры попали в зону действия камер наружного наблюдения, и видео работники Иркутской гидроэлектростанции передали в надзорные органы.
- Водители нарушили и правила охраны жизни людей на водных объектах Иркутской области, в которых содержится запрет на выезд на лед вне ледовых переправ, и границы охранных зон гидроэнергетического объекта. К нарушителям будут применены соответствующие меры административного воздействия, - сообщил старший государственный инспектор Иркутского инспекторского отделения Центра ГИМС Василий Шлаевский.
На полученных кадрах также видно, что автомобили проезжают в непосредственной близости от участков с постоянными подвижками льда, в некоторых местах его толщина не превышает пяти сантиметров. Инспекторы подчеркивают: такой способ получения адреналина сопряжен со смертельным риском. Как для водителей, так и для пассажиров, находящихся в салоне.
Сегодня выявленные съезды были перекрыты. С помощью тяжёлой техники возведены снежные отвалы. Для предотвращения случаев выезда на лед Иркутского водохранилища проводятся межведомственные патрулирования в заливах Чертугеевский и Якоби. В состав патрульных групп включены сотрудники государственной инспекции по маломерным судам, полиции, представители городской и районной администрации, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутске дрифтеры незаконно гоняли у плотины ГЭС
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Иркутске видеокамеры зафиксировали дрифтеров на льду Иркутского водохранилища
Конфликт произошёл возле Дома культуры
Правоохранители обследовали 46 объектов
Погибший мужчина лечился в Южной Корее
Аварию устраняют
Украденные вещи мужчина поставил у себя в доме
Мужчина заявил о нравственных страданиях в СИЗО, но не представил доказательств
Третьеклассница ушла из дома и перестала отвечать на звонки
После преступления нападавший так и разгуливал по улицам с топором
Сотрудники транспортной полиции задержали хулигана из поезда «Омск-Владивосток»
На месте задержания водитель отказался проходить медосвидетельствование
Мать и сын отправились за решётку
Электрощит вор планировал продать, но не нашёл покупателей
Учиться сегодня не будут обе смены
Пенсионерка, нашедшая банковскую карту на остановке, не смогла удержаться от искушения