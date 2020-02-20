В Бурятии отдохнувший у родителей контрактник сядет в колонию

Сержант дважды самовольно покидал службу, чтобы отдохнуть



Бывший военнослужащий войсковой части 69647 в Кяхте, младший сержант запаса, предстал перед судом за то, что дважды уходил в самоволку.



20-летний молодой человек родился и вырос в Улан-Удэ, там же живут его родители. Служил по контракту в Кяхте. В конце мая был госпитализирован в 437-й военный госпиталь в Улан-Удэ. Выписали его 14 июня, на следующий день он обязан был прибыть в свою войсковую часть. Однако, как позже рассказал сержант, он решил «отдохнуть от военной службы» и поехал к родителям. Отдых внезапно затянулся до 3 июля.



В день, когда молодой человек с опозданием прибыл на службу, всё подразделение уехало на полигон Бурдуны. Спустя несколько дней военные вернулись в свою часть, их распустили по домам до 8 июля.



Однако и в этот раз сержант устроил себе дополнительные каникулы. Он жил у родителей, а также у друзей. Лишь 1 августа военная полиция нашла «беглеца» на квартире у друга и доставила в военную комендатуру.



Как выяснилось, никаких уважительных причин для неприбытия в часть у задержанного не было. Не было никаких тяжёлых жизненных обстоятельств или неуставных отношений на службе. При этом сам он заявил, что вовсе уклоняться от прохождения службы не желал.



- Кяхтинский гарнизонный военный суд отнёс к смягчающим вину обстоятельствам признание вины и раскаяние в содеянном. Суд признал бывшего военнослужащего виновным по ч. 3 ст. 337 УК РФ «Неявка в срок без уважительных причин на службы продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного месяца». Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщили «Байкал-Daily» в военном следственном отделе Следственного комитета России по Кяхтинскому гарнизону.

