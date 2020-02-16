В Бурятии поезд насмерть сбил девушку

Несчастный случай произошёл накануне
В селе Джида Джидинского района Бурятии поезд сбил насмерть девушку. Трагический случай произошёл вчера вечером, сообщает источник «Байкал-Daily».
Известно, что девушке примерно 16 лет, она училась в вечерней школе.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году 5-летний мальчик из посёлка Каменск Кабанского района Бурятии погиб в результате наезда
грузового поезда. Трагедия произошла на перегоне «Посольская – Тимлюй».
- Несмотря на применённое экстренное торможение, несчастный случай предотвратить не удалось, - сообщала тогда пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
Жильцы многоквартирных домов в Сотниково остались без отопления и горячей воды
Несчастный случай произошёл накануне
Парень поссорился с приятелем и угнал его машину
Он хранил наркотик на ферме
Необычная история грабежа произошла в Улан-Удэ
«Тут и обсуждать нечего», - прокомментировал ситуацию с Георгием Кушиташвили генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлев
Участкового лесничего поймали с поличным
Движение трамваев было временно остановлено
Мастера «управляшки» оштрафовали за полученную мальчиком травму головы
Мужчине в выдаче кредита банк отказал, однако его данные узнали мошенники
Также на руках бурятского боксёра нашли следы от укола
Сумма ущерба составила 10 000 рублей
По факту краж возбуждены уголовные дела
В нескольких домах высота наледи доходит до 60 сантиметров
Ему грозит лишение свободы на срок до пять лет