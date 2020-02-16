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В Бурятии поезд насмерть сбил девушку

В Бурятии поезд насмерть сбил девушку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Несчастный случай произошёл накануне 

В селе Джида Джидинского района Бурятии поезд сбил насмерть девушку. Трагический случай произошёл вчера вечером, сообщает источник «Байкал-Daily».

Известно, что девушке примерно 16 лет, она училась в вечерней школе.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году 5-летний мальчик из посёлка Каменск Кабанского района Бурятии погиб в результате наезда грузового поезда. Трагедия произошла на перегоне «Посольская – Тимлюй».

- Несмотря на применённое экстренное торможение, несчастный случай предотвратить не удалось, - сообщала тогда пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.




поезд смерть
 
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