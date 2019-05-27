Ребёнок погиб на месте
25 мая 5-летний мальчик из посёлка Каменск Кабанского района Бурятии погиб в результате наезда грузового поезда. Трагедия произошла на перегоне «Посольская – Тимлюй».
- Несмотря на применённое экстренное торможение, несчастный случай предотвратить не удалось, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре 2018 года поезд насмерть сбил пожилую жительницу посёлка Селенгинск.
Грузовой поезд насмерть сбил 5-летнего ребёнка в Бурятии
Происшествия, Фото:
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