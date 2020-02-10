Труп лежал возле стелы «Город Улан-Удэ Советский район»
7 февраля между Иволгинским районом Бурятии и Улан-Удэ обнаружили труп бешеной лисы. Мёртвое животное лежало в пяти метрах от стелы «Город Улан-Удэ Советский район» на федеральной дороге А340. Место обнаружения трупа уже продезинфицировали.
- По результатам лабораторных исследований 10 февраля 2020 года методом флуоресцирующих антител был выявлен антиген вируса бешенства в патматериале от трупа лисы, - сообщает пресс-служба управления ветеринарии по Бурятии.
Двумя днями ранее, 5 февраля, Заиграевском районе была обнаружена бешеная лиса. Животное отстрелили на охотничьих угодьях в местности Тамахтай в 4 километрах от села Нижние Тальцы возле реки Уда.
По обоим случаям на имя главы Бурятии направлено представление о введении карантина по бешенству в эпизоотическом очаге.
Противоэпизоотическая комиссия при правительстве республики соберётся на внеочередное заседание.
В пригороде Улан-Удэ нашли мёртвую бешеную лисицу
Происшествия, Фото:
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