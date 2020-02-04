На некоторое время останавливали движение трамваев
Накануне, 3 февраля, в 16:38 с рельсов сошёл трамвай в районе пересечения улицы Ключевская – проспекта Автомобилистов в Улан-Удэ. В этой связи было закрыто движение трамваев: маршрута № 1 на перегоне остановок «Элеватор» - «Богатырский мост» в одну сторону; маршрута № 4 на перегоне ост. «Мелькомбинат» - «Лицей 24» в одну сторону.
В 17:09 движение было восстановлено. Время простоя составило полчаса, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера утром с рельсов сходил трамвай. На некоторое время было закрыто движение трамваев с остановки «Элеватор» в строну «Нового моста».
В Улан-Удэ дважды с рельсов сходили трамваи
Происшествия, Фото:
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