Житель Бурятии погиб в своём доме

Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.







- Произошёл прогар сборной двухслойной трубы дымохода из нержавеющей стали с тепловой изоляцией из негорючего материала («сэндвич-труба»). По аналогичной причине в 2019 году произошло 343 пожара, в 2018 – 277 пожаров, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.