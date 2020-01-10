Житель Бурятии погиб в своём доме

Тело мужчины нашли пожарные
Сегодня в 3.54 ночи поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Школьная в селе Новый Заган Мухоршибирского района Бурятии.
На момент прибытия пожарных было задымление в доме, горели веранда и котельная. Работники пожарной части № 60 потушили огонь за девять минут.
В ходе тушения в комнате обнаружили тело 31-летнего хозяина дома.
Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
- Произошёл прогар сборной двухслойной трубы дымохода из нержавеющей стали с тепловой изоляцией из негорючего материала («сэндвич-труба»). По аналогичной причине в 2019 году произошло 343 пожара, в 2018 – 277 пожаров, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Это уже седьмая смерть на пожарах с начала 2020 года. Как сообщал «Байкал-Daily», в праздничные дни погибли шесть человек
.
По словам мужчины, деньги он планировал вернуть
ДТП произошло накануне вечером
Во второй раз водитель отказался проходить медосвидетельствование
Ребёнка доставили санавиацией в детскую республиканскую клиническую больницу
С начала года были спасены 67 человек
Женщина отсудила компенсацию морального вреда у работодателя
Молодой человек неоднократно судим
Баир Цырендоржиев примет участие в конференции по вопросам религии и помощи людям
Женщина украла деньги ради оплаты долгов
Угонщик хотел доехать на чужой машине до дома
Баир Жамбалов заявил, что «не хочет марать репутацию партии»
Рамиль Шамсутдинов принёс соболезнования семьям погибшим и объяснил свои действия
Хозяева предоставляли свои квартиры наркоманам
Родителям начнут объяснять вред бесконтрольного применения «Нафтизина»
Погибший сделал замечание соседям снизу из-за громкой музыки, что и спровоцировало конфликт между компаниями