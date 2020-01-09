Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду

Мужчину дважды задержали нетрезвым за рулём



35-летний житель посёлка Селенгинск Кабанского района Бурятии отправился в колонию после того, как его в третий раз поймали пьяным за рулём.



Ранее сельчанину, дважды судимому за езду в нетрезвом виде, приговорами суда назначены наказания в виде обязательных работ и условного осуждения. Однако, в октябре 2019 года мужчина вновь управлял автомобилем в состоянии опьянения.



Суд отменил условное осуждение, назначил окончательное наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима. Также он лишён водительских прав на три года.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

