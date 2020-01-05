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На пожаре в Улан-Удэ пострадали трое детей

На пожаре в Улан-Удэ пострадали трое детей
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар произошёл в двухэтажном жилом доме

Сегодня утром, 5 января, в двухэтажном жилом доме по улице Партизанская в Улан-Удэ произошёл пожар. Горела квартира на первом этаже.

Пожарные по трёхколенной лестнице спустили пять человек со второго этажа.

Пострадали трое детей, они госпитализированы в медицинское учреждение.

Огонь повредил квартиру на первом этаже на площади 20 кв.м. Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрообогревателя.

Всего в тушении было задействовано 17 человек и четыре единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 3 января в Нижнем Саянтуе пожар унёс жизнь мужчины. Также в новогоднюю ночь в Северобайкальске погибла пожилая женщина. Утром 1 января на пожаре в СНТ «Тепловик» погиб мужчина.

Также в Таксимо в ночь на 2 января произошёл крупный пожар, к счастью, обошедшийся без жертв. Сгорело здание мирового суда и пристрой, где было почтовое отделение.

пожар
 
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