Пожар произошёл в двухэтажном жилом доме
Сегодня утром, 5 января, в двухэтажном жилом доме по улице Партизанская в Улан-Удэ произошёл пожар. Горела квартира на первом этаже.
Пожарные по трёхколенной лестнице спустили пять человек со второго этажа.
Пострадали трое детей, они госпитализированы в медицинское учреждение.
Огонь повредил квартиру на первом этаже на площади 20 кв.м. Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрообогревателя.
Всего в тушении было задействовано 17 человек и четыре единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 3 января в Нижнем Саянтуе пожар унёс жизнь мужчины. Также в новогоднюю ночь в Северобайкальске погибла пожилая женщина. Утром 1 января на пожаре в СНТ «Тепловик» погиб мужчина.
Также в Таксимо в ночь на 2 января произошёл крупный пожар, к счастью, обошедшийся без жертв. Сгорело здание мирового суда и пристрой, где было почтовое отделение.
На пожаре в Улан-Удэ пострадали трое детей
Происшествия, Фото:
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