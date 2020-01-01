Возгорания случились в новогоднюю ночью и утром 1 января
Сегодня ночью в пятиквартирном жилом доме в городе Северобайкальск произошёл пожар. На момент прибытия первого подразделения горела крыша дома и квартиры изнутри.
- Звеном газодымозащитной службы пожарно-спасательной части №9 спасено 6 жильцов. К сожалению, в ходе разбора завалов обнаружено тело 84-летней женщины. Причина пожара и виновное лицо устанавливается, - сообщает пресс-служба МЧС по Бурятии.
Сегодня утром в СНТ «Тепловик в Улан-Удэ горело строение размером 3,5 на 2,5 м. На момент прибытия пожарных здание горело полностью. Пожар ликвидирован за 13 минут.
В помещении огнеборцы обнаружили мужчину без признаков жизни. Личность погибшего и все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.
В пожарах в Бурятии погибли два человека
Происшествия, Фото:
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