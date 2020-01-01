В пожарах в Бурятии погибли два человека

Возгорания случились в новогоднюю ночью и утром 1 января



Сегодня ночью в пятиквартирном жилом доме в городе Северобайкальск произошёл пожар. На момент прибытия первого подразделения горела крыша дома и квартиры изнутри.



- Звеном газодымозащитной службы пожарно-спасательной части №9 спасено 6 жильцов. К сожалению, в ходе разбора завалов обнаружено тело 84-летней женщины. Причина пожара и виновное лицо устанавливается, - сообщает пресс-служба МЧС по Бурятии.



Сегодня утром в СНТ «Тепловик в Улан-Удэ горело строение размером 3,5 на 2,5 м. На момент прибытия пожарных здание горело полностью. Пожар ликвидирован за 13 минут.



В помещении огнеборцы обнаружили мужчину без признаков жизни. Личность погибшего и все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.



