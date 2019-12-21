Незадолго до этого он повздорил с владельцем автомобиля
В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего горожанина, подозреваемого в умышленном повреждении имущества.
Парень, находясь на парковке у ночного клуба в Железнодорожном районе города, повредил дверь автомобиля гражданина. С последним он перед этим конфликтовал из-за незначительного повода. Ущерб составил 8 тысяч рублей.
Молодой человек не работает, ранее судим, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец умышленно повредил чужую машину
Происшествия, Фото:
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