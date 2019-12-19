Все попытки перебросить наркотики оказались безуспешны
В Краснокаменском районе Следственный комитет выдвинул обвинения трём местным жителям 20, 18 и 17 лет в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.
По данным следствия, в течение сентября-октября этого года молодые люди перебрасывали на территорию исправительной колонии № 10 марихуану. Всего в уголовном деле фигурируют три подобных факта. Общий вес наркотиков - около 70 граммов, что является крупным размером.
Все попытки передать наркотики не увенчались успехом – сотрудники колонии обнаружили и изъяли «передачки».
- Преступление было раскрыто сотрудниками полиции. По местам жительства обвиняемых проведены обыски, назначены необходимые судебные экспертизы. Сейчас обвиняемые заключены под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Расследование уголовного дела продолжается.
Трое забайкальцев пытались перекинуть марихуану в колонию
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