В Улан-Удэ произошло ДТП с двумя маршрутками и «Тойотой»

Авария случилась в центре города
Сегодня около 11:40 на улица Борсоева в Улан-Удэ произошло ДТП.
По словам очевидца, маршрутный автобус №129, ехавший в сторону остановки «Виадук», столкнулся с другим автобусом. От удара виновник аварии врезался в бордюр. Второй автобус, в свою очередь, совершил столкновение с автомобилем «Тойота Виш».
На месте работали сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, информация о пострадавших не поступала.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее ДТП с маршруткой было зафиксировано 20 ноября
– автомобилю улан-удэнки был нанесён серьёзный ущерб в столкновении с маршруткой №71.
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