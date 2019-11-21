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В Иркутске экипаж ДПС гонялся за вором

Происшествия, 
Автомобилист передвигался с поддельными госномерами

Накануне ночью в Иркутске экипажу ДПС поступила ориентировка на автомобиль «Тойота Краун», за рулём которого, возможно, находится подозреваемый в краже электрооборудования на улице Байкальская.

Проследовав к месту преступления, дорожные полицейские заметили на одной из улиц подходящую под описание иномарку. Водитель машины проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться от стражей правопорядка. На дороге он совершал опасные манёвры.

После непродолжительной погони автоинспекторы блокировали автомобиль, чем заставили находящегося за рулём мужчину сдаться стражам правопорядка.

Выяснилось, что автомобилист передвигался на автомобиле подложными регистрационными знаками. 35-летнего автомобилиста доставили в отдел полиции, в салоне «Крауна» полицейские обнаружили похищенные вещи.

За кражу возбуждено уголовное дело. По информации оперативников, подозреваемый причастен к серии имущественных преступлений в разных частях города, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
ГИБДД
 
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