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В Бурятии первоклассник погиб, играя на тонком льду

В Бурятии первоклассник погиб, играя на тонком льду
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мальчики вечером зашли слишком далеко на Гусиное озеро и провалились

Как сообщал «Байкал-Daily», 19 ноября в Селенгинском районе Бурятии на Гусином озере ребёнок погиб, провалившись под лёд. Сегодня стали известны подробности трагедии.

Сообщение о происшествии поступило в поисково-спасательный отряд №3 города Гусиноозёрск в 17:20. Так как отряд малокомплектный, был объявлен общий сбор. Через полчаса четыре человека и три единицы техники выехали на место трагедии.

- Через 10 минут отряд прибыл на береговую линию в район предполагаемого утопления, это между посёлком Первомайский и ГРЭС, в районе местности «Дамба». Работы осложнялись тёмным временем суток. Оказались проблемы: тонкий лёд, темно и ещё нужно было установить точное место утопления, - сообщил начальник Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Павел Шубин.

Для поиска ребёнка спасатели использовали резиновую лодку. Тело мальчика обнаружили в 200 метрах от берега.

- Тело ребёнка было обнаружено уже в замёрзшей полынье, в месте, где он провалился. Немножко торчал его капюшон. В этом месте глубина составляет 1,5-2 метра. По всей вероятности, утопление у ребёнка было «сухое», поэтому он не ушёл под лёд, полные лёгкие воздуха и одежда удержали. После этого тело доставили на береговую линию, передали родственникам и полиции, - добавил Павел Шубин.

Погибшему мальчику было 6 лет, он учился в первом классе и жил в посёлке Первомайский. Около 3-х часов дня школьник пришёл к однокласснику, предложив прогуляться к озеру, посмотреть на тонкий лёд. Друзья вышли на лёд. Играя там, мальчики провалились. Выбраться удалось лишь одному.

Спасшийся ребёнок вышел на дорогу, которая ведёт к посёлку, где его подобрал проезжающий мимо рыбак. Он отвёз мальчика домой и сообщил о случившемся в полицию.

- Местность там называется «Дамба», недалеко от впадения в озеро реки Загустайка. Помимо того, что лёд тонкий и не окреп, там ещё и небольшое течение от реки, ледообразование там замедленное. Любопытство детей, тем более уже время суток тёмное, привело к трагедии, - пояснил главный государственный инспектор Бурятии по маломерным судам Николай Зайцев.

По словам сотрудников МЧС, смерти мальчика можно было избежать, если бы за детьми был контроль.

- Самое главное – это отсутствие полного контроля и недоведение до детей мер безопасности, - отметил Николай Зайцев

- Когда люди живут рядом с водоёмами, у них притупляется чувство опасности, чувство того, что что-то может произойти. Теряется бдительность и контроль за ребёнком. Я думаю, что основной причиной трагедии послужила бесконтрольность за детьми. Они ещё маленькие, и вся ответственность в этом возрасте лежит на родителях, - добавил начальник Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Павел Шубин.
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