В Бурятии утонул ребёнок

Он погиб на Гусином озере
Вчера, 19 ноября, на Гусином озере в Селенгинском районе Бурятии произошла трагедия. Под лёд провалился и погиб ребёнок. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Бурятии. Подробности произошедшего будут озвучены чуть позже.
Как сообщал «Байкал-Daily», первый провал под лёд в новом сезоне был зафиксирован в конце октября в Баргузинском районе. Мужчина провалился под лёд в местности Белые Воды на реке Ина и погиб.
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Происшествия, Фото:
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