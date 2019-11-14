Женщина случайно убила годовалого сына, спрятала тело и ушла в запой
7 ноября Иволгинский районный суд вынес приговор женщине, которая убила своего ребёнка по неосторожности, а затем спрятала его тело в диван.
Как сообщал «Байкал-Daily», женщина проживала в селе Нижняя Иволга Иволгинского района и воспитывала двух детей. Вечером 3 августа она выпила дома спиртное, затем взяв с собой годовалого ребёнка, поехала в гости к знакомому, у которого продолжила распивать алкогольные напитки.
Вернувшись домой, женщина дважды уронила своего сына. Проснувшись следующим утром, она обнаружила ребёнка мёртвым. Испугавшись, мать спрятала его тело в один из отсеков дивана, после чего ушла из дома и почти неделю распивала спиртные напитки.
9 августа сестра женщины обнаружила тело малыша. Задержанная мать признала вину и дала показания об обстоятельствах смерти ребёнка.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть ребёнка наступила от тяжёлой закрытой черепно-мозговой травмы, полученной в результате падения.
Приговором суда она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ, квалифицируемого как причинение смерти по неосторожности, ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы, сообщили в пресс-службе Иволгинского райсуда.
Приговор в законную силу не вступил.
Справка:
Ограничение свободы — наиболее мягкая мера наказания. Она заключается в установлении судом осуждённому ряда ограничений: не уходить из дома в определённое время суток, не посещать определённые места, расположенные в пределах территории соответствующего муниципального образования, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учёбы без согласия специализированного государственного органа.
В Бурятии мать, спрятавшая труп сына в диван, легко отделалась
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Водитель не признавал вину и не помогал пострадавшему, который стал инвалидом
Одно ДТП унесло жизни четырёх человек, во втором погибли сразу шесть
Возбуждено уголовное дело
Ущерб составил 16 тысяч рублей
Микроавтобус врезался сразу в два грузовика
ЧП произошло во время бытового конфликта между мужчиной и женщиной
Жильцы дома сами потушили возгорание
Авария произошла на Мясокомбинате
ДТП произошло на повороте
Подозреваемые вскрывали входные двери отмычками и воровали ценные вещи
Один мужчина умер сразу, второго спасли медики
Угонщики залезли в гараж, где увидели машину с ключами зажигания. ВИДЕО
По словам виновника аварии, он испугался, потому скрылся с места аварии
Он убедил иностранца отдать ему деньги для решения определённых вопросов
На момент прибытия спасателей на поверхности была лишь голова