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В Бурятии мать, спрятавшая труп сына в диван, легко отделалась

В Бурятии мать, спрятавшая труп сына в диван, легко отделалась
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина случайно убила годовалого сына, спрятала тело и ушла в запой

7 ноября Иволгинский районный суд вынес приговор женщине, которая убила своего ребёнка по неосторожности, а затем спрятала его тело в диван.

Как сообщал «Байкал-Daily», женщина проживала в селе Нижняя Иволга Иволгинского района и воспитывала двух детей. Вечером 3 августа она выпила дома спиртное, затем взяв с собой годовалого ребёнка, поехала в гости к знакомому, у которого продолжила распивать алкогольные напитки.

Вернувшись домой, женщина дважды уронила своего сына. Проснувшись следующим утром, она обнаружила ребёнка мёртвым. Испугавшись, мать спрятала его тело в один из отсеков дивана, после чего ушла из дома и почти неделю распивала спиртные напитки.

9 августа сестра женщины обнаружила тело малыша. Задержанная мать признала вину и дала показания об обстоятельствах смерти ребёнка.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть ребёнка наступила от тяжёлой закрытой черепно-мозговой травмы, полученной в результате падения.

Приговором суда она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ, квалифицируемого как причинение смерти по неосторожности, ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы, сообщили в пресс-службе Иволгинского райсуда.

Приговор в законную силу не вступил.

Справка:

Ограничение свободы — наиболее мягкая мера наказания. Она заключается в установлении судом осуждённому ряда ограничений: не уходить из дома в определённое время суток, не посещать определённые места, расположенные в пределах территории соответствующего муниципального образования, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учёбы без согласия специализированного государственного органа.
причинение смерти по неосторожности
 
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