Иркутянин, проверяя лёд, провалился в воду

Спасатели призывают отказаться от выходов на лёд, поскольку это сопряжено со смертельной опасностью.







Сегодня, 13 ноября, около 11 часов под лёд провалился мужчина в Ершовском заливе Иркутского водохранилища в районе СНТ «Геолог». Очевидцы не смогли оказать помощь тонущему. Мужчина провалился в 300 метрах от берега, толщина льда не позволяла приблизиться, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.- Было принято решение задействовать аэролодку «Пиранья» для максимально быстрой доставки к месту спасателей. Шли по воде от противоположного берега. Местность была обрисована очевидцем достаточно подробно, минут через 15 заметили промоину, в которой находился человек. Он уже полностью выбился из сил, фактически себя не контролировал – благо, голова ещё оставалась на плаву. Это позволило спасателям с кругом и со страховкой спуститься к майне, зацепить пострадавшего и вытянуть на борт аэроглиссера. Мужчина находился в крайне тяжёлом состоянии - сильное переохлаждение, судороги, говорить не мог. Доставили его на берег, где передали врачам скорой медицинской помощи, - сообщил заместитель начальника отряда экстренного реагирования пожарно-спасательной службы Иркутской области Тимофей Развозжаев.Ершовский залив – достаточно популярная местность у любителей пеших прогулок и подлёдной рыбалки. Вероятно, мужчина также решил быстро прогуляться, поскольку был легко одет, но не учёл коварство крайне непрочного осеннего льда. В общей сложности, в губительной полынье с ледяной водой в условиях сильного мороза он провёл около 20 минут. Сейчас врачи борются за его жизнь.