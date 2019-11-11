В Бурятии на трассе погибла женщина-водитель

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В воскресенье, 10 ноября, в Селенгинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. На трассе «Гусиноозёрск-Петропавловка-Закаменск», в семи километрах от села Селендума, опрокинулась «Тойота Калдина».

В результате аварии скончалась водитель - 37-летняя улан-удэнка.

Трёхлетний ребёнок госпитализирован. У ребёнка сотрясение головного мозга и ушиб головы, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии опрокинулся ещё один автомобиль – в результате аварии пострадала пассажирка.

В субботу в Улан-Удэ пьяный водитель врезался в машину автошколы, сперва предлагал «договориться», а потом сбежал.

ДТП смерть
 
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