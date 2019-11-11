В Бурятии в опрокинувшейся машине пострадала пассажирка

ДТП произошло в Кабанском районе



В воскресенье, 10 ноября, около 15:30 часов на 54 километре автодороги «Тресково-Заречье» около села Дулан Кабанского района произошло ДТП. 60-летний водитель не справился с управлением, и его автомобиль опрокинулся.



В результате ДТП травмы различной степени тяжести получила пассажирка, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



