После грабежа в одном баре преступники пошли в другой
Вчера, 6 ноября, около 4 часов дня в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о грабеже на улице Ключевская. Незамедлительно на место преступления выехал экипаж вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
Выяснилось, что возле пивного бара на Ключевской, неизвестные нанесли побои мужчине и отняли у него куртку, деньги, документы и сотовый телефон. Со слов потерпевшего, нападавшие сидели за соседним столом в баре, а затем вышли за ним из питейного заведения и ограбили.
Установив приметы подозреваемого, сотрудники в ходе розыска задержали злоумышленников на соседней улице в другом баре. Один из подозреваемых был в похищенной куртке.
Пострадавший опознал обидчиков и свои похищенные вещи.
В отношении одного из задержанных, 31-летнего гражданина, возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».
Улан-удэнца побили и ограбили возле пивнушки
Происшествия, Фото:
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