Улан-удэнца побили и ограбили возле пивнушки

После грабежа в одном баре преступники пошли в другой



Вчера, 6 ноября, около 4 часов дня в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о грабеже на улице Ключевская. Незамедлительно на место преступления выехал экипаж вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.



Выяснилось, что возле пивного бара на Ключевской, неизвестные нанесли побои мужчине и отняли у него куртку, деньги, документы и сотовый телефон. Со слов потерпевшего, нападавшие сидели за соседним столом в баре, а затем вышли за ним из питейного заведения и ограбили.



Установив приметы подозреваемого, сотрудники в ходе розыска задержали злоумышленников на соседней улице в другом баре. Один из подозреваемых был в похищенной куртке.



Пострадавший опознал обидчиков и свои похищенные вещи.



В отношении одного из задержанных, 31-летнего гражданина, возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».





