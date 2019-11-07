Житель Бурятии украл у друга электроинструменты

Украденное молодой человек сдал в скупку



В Кяхтинском районе Бурятии полицейские задержали подозреваемого в краже электроинструментов у жителя Кяхты. Им оказался друг потерпевшего – 22-летний горожанин.



- Беспрепятственно зайдя в дом и не застав хозяев, он решил совершить кражу: из кейса на веранде похитил электролобзик и перфоратор и скрылся. Ущерб составил пять тысяч рублей, - сообщает пресс-служба республиканского МВД.



Украденное молодой человек впоследствии сдал в скупку.



Ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, уточнили в МВД.

