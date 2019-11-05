Находка ужаснула местных жителей
Как стало известно «Байкал-Daily», в воскресенье возле дома на улице Целинная в микрорайоне Орешково в Улан-Удэ обнаружили труп мужчины. По словам местных жителей, на месте было много крови. Горожане не на шутку перепугались, узнав о находке.
- Просто всем очень страшно, - говорили взволнованные улан-удэнцы.
В пресс-службе СУ СКР по Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили информацию и сообщили, что смерть не носит криминальный характер. Мужчина средних лет скончался в результате болезни. Обилие крови объяснили падением и ударом о землю.
Как сообщал «Байкал-Daily», 26 сентября в 110 микрорайоне города возле многоэтажки обнаружили труп. Вероятной причиной трагедии стало самоубийство.
В Улан-Удэ на улице нашли труп
Происшествия, Фото:
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