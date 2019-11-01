В Иркутской области видеорегистратор снял ДТП с тремя пострадавшими

Водитель грузовика спровоцировал ДТП и скрылся



В Иркутской области ищут водителя, скрывшегося с места ДТП, в результате которого пострадало три человека.



Всё произошло 30 октября около 8 часов 15 минут на 1767 километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в Черемховском районе.



Неустановленный водитель за рулём, предположительно «Hino Ranger» белого цвета, двигаясь со стороны Красноярска в сторону Иркутска, нарушил расположение на проезжей части и врезался в «Toyota Land Cruiser», движущуюся во встречном направлении. После водитель «Toyota Land Cruiser» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Toyota Corolla Fielder».



- В результате аварии травмированы водитель и пассажир автомобиля «Toyota Corolla Fielder» и пассажир автомобиля «Toyota Land Cruiser», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



Полиция обращается к гражданам, обладающим какой-либо информацией о личности и местонахождении водителя, сообщить по телефону 02 или 8(39546)5-58-06.

