В Бурятии тушат крупный пожар в магазине

В настоящее время на месте работает дознаватель МЧС России. Причина устанавливается.









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Сегодня в 5:23 поступила информация о пожаре в административном здании с мансардным этажом в посёлке Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии.- На момент прибытия первого подразделения горел мансардный этаж и котельная. На данный момент пожар локализован на площади 1050 квадратным метров. Работы ведутся по третьему номеру, - сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.Пострадавших и погибших нет. В здании никого не было.К тушению привлечено 38 человек и 11 единиц техники.В здании располагались магазин «Николаевский» и другие организации.