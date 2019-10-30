В Чите на 82-летнюю бабушку возбудили дело за кражу смартфона

Пенсионерка увидела оставленный на прилавке магазина телефон и положила его в пакет



В Чите в минувший понедельник в полицию поступило сообщение о краже смартфона стоимостью 6400 рублей в одном из магазинов Читы. Установлено, что покупательница, рассчитываясь за приобретённый товар, оставила на прилавке телефон, а вернувшись, его не обнаружила.



Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась 82-летняя читинка. Выяснилось, что пожилая женщина заметила оставленный на прилавке телефон, положила его в пакет и спешно покинула магазин.



- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В настоящее время смартфон возвращён потерпевшей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



