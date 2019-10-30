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Иркутянка не пропускала «скорую помощь» на территории больницы

Происшествия, 
Она устроила 20-минутный «концерт», не желая пропускать скорую

29 октября в соцсетях распространился видеоролик, на котором видно, как иркутянка на машине Toyota Probox заблокировала выезд для машины скорой помощи. К тому же, ситуация произошла на территории больницы.

На видеоролике слышно, как очевидцы ругают автоледи, один из них сказал: «У кого-нибудь есть трос? Сами оттащим». По словам автора поста, женщина не желала пропускать скорую, мотивируя это тем, что подъехала раньше.

«После 20-минутного «концерта» освободила проезд», - говорится в подписи к видео.

В отношении автомобилистки полицейские на месте составили административный протокол за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств. В министерстве здравоохранения региона отметили, что машина скорой помощи была не на вызове. Врачи привезли в больницу ребёнка и возвращались на станцию, сообщает IRK.ru

скорая помощь
 
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