Она устроила 20-минутный «концерт», не желая пропускать скорую
29 октября в соцсетях распространился видеоролик, на котором видно, как иркутянка на машине Toyota Probox заблокировала выезд для машины скорой помощи. К тому же, ситуация произошла на территории больницы.
На видеоролике слышно, как очевидцы ругают автоледи, один из них сказал: «У кого-нибудь есть трос? Сами оттащим». По словам автора поста, женщина не желала пропускать скорую, мотивируя это тем, что подъехала раньше.
«После 20-минутного «концерта» освободила проезд», - говорится в подписи к видео.
В отношении автомобилистки полицейские на месте составили административный протокол за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств. В министерстве здравоохранения региона отметили, что машина скорой помощи была не на вызове. Врачи привезли в больницу ребёнка и возвращались на станцию, сообщает IRK.ru
Иркутянка не пропускала «скорую помощь» на территории больницы
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
28-летняя горожанка уже имеет судимость
Он планировал сдать украденное в металлолом
Возгорание произошло из-за неправильной эксплуатации печей
Налётчик сначала требовал деньги, но испугался тревожной кнопки
35 населённых пунктов Иркутской области остались без света из-за непогоды
Убийство произошло в арендованной на сутки квартире
Водитель бронетранспортёра не предоставил преимущество в движении. ВИДЕО
Женщина переходила дорогу не по «зебре»
Сейсмособытие зарегистрировано в Курумканском районе
На этот раз наезд произошёл в микрорайоне Загорск
Двух иркутян осудили за продажу наркотиков в интернете
Наезд произошёл на площади Банзарова
7-летний ребёнок попал в больницу
Происшествия, 29.10.2019
О наркомане в полицию сообщила его соседка
Происшествия, 29.10.2019
Проводится проверка