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В Бурятии пассажир «Нивы» выпал на дорогу

В Бурятии пассажир «Нивы» выпал на дорогу
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Мужчину доставили в больницу

Накануне, 28 октября, в Тарбагатайском районе Бурятии в ДТП пострадал пассажир «Нивы».

В 15:30 водитель автомобиля «Нива», следуя по улице Октябрьская посёлка Николаевский, съехал с дороги, после чего врезался в препятствие.

В результате аварии из машины выпал 47-летний пассажир.

В результате ДТП пассажир «Нивы» был доставлен в медицинское учреждение с травмами различной степени, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Улан-Удэ произошло ДТП со «скорой». В результате аварии «Тойота Рав-4» врезалась в столб.
ДТП
 
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