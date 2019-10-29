Мужчину доставили в больницу
Накануне, 28 октября, в Тарбагатайском районе Бурятии в ДТП пострадал пассажир «Нивы».
В 15:30 водитель автомобиля «Нива», следуя по улице Октябрьская посёлка Николаевский, съехал с дороги, после чего врезался в препятствие.
В результате аварии из машины выпал 47-летний пассажир.
В результате ДТП пассажир «Нивы» был доставлен в медицинское учреждение с травмами различной степени, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Улан-Удэ произошло ДТП со «скорой». В результате аварии «Тойота Рав-4» врезалась в столб.
В Бурятии пассажир «Нивы» выпал на дорогу
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