Двух ангарчанок осудили за игровые автоматы

Женщины отделались условным сроком



Две жительницы Ангарска в возрасте 28 и 44 лет сняли в аренду помещение в 12 А микрорайоне, где установили игровые автоматы. Они же выступали операторами проведения азартных игр, работали поочередно.



Их преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в марте этого года.



Женщинам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ «Незаконное предпринимательство».



Приговором суда им назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 5 месяцев каждой.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.

