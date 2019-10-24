Двух ангарчанок осудили за игровые автоматы

Женщины отделались условным сроком
Две жительницы Ангарска в возрасте 28 и 44 лет сняли в аренду помещение в 12 А микрорайоне, где установили игровые автоматы. Они же выступали операторами проведения азартных игр, работали поочередно.
Их преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в марте этого года.
Женщинам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ «Незаконное предпринимательство».
Приговором суда им назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 5 месяцев каждой.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.
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