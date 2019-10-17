Водитель скрылся с места ДТП
В Иркутске полицейские устанавливают личность водителя, сбившего насмерть 39-летнюю женщину и скрывшегося с места происшествия. Об этом сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
Получив травмы несовместимые с жизнью, иркутянка скончалась в больнице.
Дорожный инцидент произошёл вчера около 19:30 часов на улице Трактовая. Трагедия произошла в районе остановки «Бакалея». Водитель кроссовера сбил женщину, когда она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В Иркутске водитель насмерть сбил женщину на «зебре» (видео 18+)
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