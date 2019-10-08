В Бурятии с июня ищут пропавшего мужчину

Происшествия, Фото: ориентировка полиции

30-летний мужчина перестал выходить на связь с родственниками



В Бурятии полицейские разыскивают 30-летнего жителя города Закаменска Очира Бадмаева. Он с 11 июня не выходит на связь с родственниками. Последний раз был замечен на площади Банзарова в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба республиканского МВД.



Приметы: азиатской внешности, на вид 30 лет, среднего телосложения, рост около 170-175 см, волосы чёрные, стрижка короткая, глаза карие.



Особые приметы: имеется родинка на левой щеке.



При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении правоохранители сотрудники МВД просят сообщить в полицию по телефонам: 8(3012)29-58-73, 8(9025)63-44-31, 8(983)533-62-05 или 102 (112).

