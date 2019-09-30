В Ангарске поймали группу наркоторговцев

Наркотики нашли в их квартире, в доме матери и у третьего члена группы – изготовителя гашиша
В Ангарске сотрудники полиции задержали двух местных жителей, которые подозреваются в сбыте и хранении наркотиков. Подозреваемых задержали в автомобиле - ранее неоднократно судимого за различные преступления мужчину и его 33-летнюю сожительницу. При личном досмотре у них обнаружили гашиш весом более 30 граммов.
Ранее подозреваемый в ходе проведения «проверочной закупки» сбыл покупателю наркотик. Затем во время обыска в их квартире было обнаружено ещё более 200 граммов гашиша. Более того, в ходе обыска дома матери подозреваемой в Боханском районе было обнаружен и изъят гашиш весом более 100 граммов и марихуана весом почти 6 килограммов.
Наркотики для 42-летнего подозреваемого изготавливал ранее судимый 26-летний молодой человек. У него изъяли гашишное масло и предметы, используемые при приготовлении наркотических средств.
По данному факту возбуждены уголовные дела. Мужчине суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД по Ангарскому городскому округу.
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