 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 Сентября

25 Сентября

Популярное

В Иркутске пьяный дебошир стрелял из окна квартиры

Происшествия, 
Территория была оцеплена, пока полицейские вели переговоры с пьяным стрелком

В Иркутске 24 сентября вечером в полицию поступило сообщение о том, что с балкона третьего этажа дома мужчина выстрелил в сторону жилого сектора. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Выяснилось, что в квартире он находится с супругой.

Для обеспечения безопасности людей прилегающая территория была оцеплена. В ходе переговоров удалось убедить нарушителя прекратить стрелять.

В результате его жена сама покинула помещение, а дебошир передал правоохранителям ружье и патроны и добровольно сдался. Никто не пострадал.

- Он был доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств. По предварительным данным 38–летний местный житель находился в состоянии опьянения. По данному факту проводится проверка, по результатам которой действиям мужчины будет дана правовая оценка, в том числе в рамках уголовно-процессуального законодательства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
стрельба дебош
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области ищут колдунью, укравшую у бабушки все сбережения
В Иркутской области ищут колдунью, укравшую у бабушки все сбережения
Происшествия, 26.09.2019
Изображение помощницы ведуньи зафиксировала камера видеонаблюдения, полицейские обращаются за помощью к горожанам
В Иркутске пьяный дебошир стрелял из окна квартиры
В Иркутске пьяный дебошир стрелял из окна квартиры
Происшествия, 26.09.2019
Территория была оцеплена, пока полицейские вели переговоры с пьяным стрелком
В улан-удэнской гостинице ограбили москвича
В улан-удэнской гостинице ограбили москвича
Происшествия, 26.09.2019
Грабитель пытался убежать от росгвардейцев
В Бурятии произошло второе за неделю землетрясение
В Бурятии произошло второе за неделю землетрясение
Происшествия, 26.09.2019
Землетрясение произошло в Курумканском районе
В Бурятии на ферме нашли почти 2 килограмма марихуаны
В Бурятии на ферме нашли почти 2 килограмма марихуаны
Происшествия, 26.09.2019
Владелец наркотиков подрабатывал там в сенокосный сезон
В Бурятии потушили один лесной пожар
В Бурятии потушили один лесной пожар
Происшествия, 26.09.2019
Сегодня в республике лесных пожаров не зарегистрировано
У японца, приехавшего на Байкал, отобрали телефон
У японца, приехавшего на Байкал, отобрали телефон
Происшествия, 26.09.2019
Иркутские полицейские вернули туристу из Японии похищенный у него гаджет
В Бурятии медсестра стащила телефон у коллеги
В Бурятии медсестра стащила телефон у коллеги
Происшествия, 26.09.2019
Медсестра украла телефон из чужого пакета
В Улан-Удэ водителя госпитализировали после тройного ДТП
В Улан-Удэ водителя госпитализировали после тройного ДТП
Происшествия, 26.09.2019
Травмы ещё двух человек оказались лёгкими
В Улан-Удэ произошло крупное ДТП с пострадавшими
В Улан-Удэ произошло крупное ДТП с пострадавшими
Происшествия, 25.09.2019
Одного из участников ДТП откачивала реанимация
Забайкальцы спрятали 23 золотых слитка в обуви
Забайкальцы спрятали 23 золотых слитка в обуви
Происшествия, 25.09.2019
Правонарушителей задержали читинские таможенники
В Бурятии «чёрный лесоруб» сбежал от лесников, а потом сдался
В Бурятии «чёрный лесоруб» сбежал от лесников, а потом сдался
Происшествия, 25.09.2019
Мужчина незаконно заготовил около 3 кубометров древесины
В Улан-Удэ нашли голую мёртвую женщину
В Улан-Удэ нашли голую мёртвую женщину
Происшествия, 25.09.2019
Убийство произошло на улице Нефритовая

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^