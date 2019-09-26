В Иркутске пьяный дебошир стрелял из окна квартиры

Территория была оцеплена, пока полицейские вели переговоры с пьяным стрелком



В Иркутске 24 сентября вечером в полицию поступило сообщение о том, что с балкона третьего этажа дома мужчина выстрелил в сторону жилого сектора. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Выяснилось, что в квартире он находится с супругой.



Для обеспечения безопасности людей прилегающая территория была оцеплена. В ходе переговоров удалось убедить нарушителя прекратить стрелять.



В результате его жена сама покинула помещение, а дебошир передал правоохранителям ружье и патроны и добровольно сдался. Никто не пострадал.



- Он был доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств. По предварительным данным 38–летний местный житель находился в состоянии опьянения. По данному факту проводится проверка, по результатам которой действиям мужчины будет дана правовая оценка, в том числе в рамках уголовно-процессуального законодательства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

