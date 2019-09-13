Жертва пыток бурятских полицейских: «Требовали, чтобы я стучал им»

Задержанный, которого пытали закаменские полицейские, рассказал СМИ, как его душили и били шокером
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно Закаменский районный суд дал условные сроки экс-начальнику отделения угрозыска ОМВД по Закаменскому району и двум подчинённым. Все трое пытали двух мужчин, заставляя признаться в краже кедровых орехов. Примечательно, что в мае 2018 года тот же Закаменский райсуд назначил всем трём полицейским реальные сроки наказания. Однако Верховный суд Бурятии отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, который теперь назначил условные сроки.
Полицейские сковали задержанных наручниками и били электрошокером. Потом подбрасывали к потолку, чтобы они, падая, бились об пол. Жертвам надевали на голову пакет, перекрывали доступ воздуха, распыляли баллончик, душили руками, водили ёршиком для чистки унитаза по лицу.
Один из потерпевших Дмитрий рассказал, что ему пришлось пережить, изданию «Сибирь. Реалии».
– Это случилось в 2016 году, мне тогда было 28 лет. Я живу в Закаменске, работы у нас здесь вообще нет, все предприятия закрыты. Конечно, себя не оправдываю, но когда мне предложили «подзаработать», я согласился. Знакомый сказал, чтобы я нашёл машину, нужно будет вывезти орехи со склада, потом деньги будут. Я нашёл машину ГАЗ-53, и ночью мы со знакомым вскрыли бокс, загрузили орехи, уехали. Потом пошёл домой спать, а в обед за мной уже приехали и доставили в отдел полиции, – цитирует Дмитрия «Сибирь. Реалии». – Меня завели в кабинет. Там один полицейский взял меня за подмышки, подкинул, я упал и больно ударился. Потом пристегнули к стулу, руки заковали в наручники, в такой позе, что я не мог пошевелиться. Пока один бил меня электрошокером, второй надел на голову пакет, стал перекрывать доступ воздуха. Я начал задыхаться. Несколько раз терял сознание. Всё это они делали одновременно – перекрывали пакет и били током.
Из материалов дела известно, что одних ударов электрошокером, которые получил Дмитрий Рабжаев, было порядка сорока. И это только те, от которых остались ожоги. Пытки продолжались полтора часа, после чего задержанный, не в силах больше тереть боль, признался в краже. Но, как выяснилось, полицейским такого признания было недостаточно, говорится в статье издания «Сибирь. Реалии».
– От меня требовали, чтобы я на них работал, стучал. Просили оговорить людей, много чего заставляли, – рассказывает Дмитрий.
После этого избитого парня увели в ИВС. На следующий день Дмитрию стало плохо, он начал задыхаться:
– Оказалось, что они мне сломали ребра. И ребром мне лёгкое проткнули. Возник пневмоторакс. Меня экстренно привезли в больницу, сделали операцию.
Те же пытки пережил его друг, а также брат друга который работал сторожем на складе орехов. Сторожа чуть позже нашли мёртвым, официальная версия звучит как самоубийство, уточняет «Сибирь. Реалии».
Прокуратура и правозащитная организация «Зона права», представляющая интересы потерпевшей стороны, намерены обжаловать мягкий приговор полицейским.
В свою очередь, в пресс-службе МВД Бурятии сообщили, что когда в отношении полицейских были возбуждены уголовные дела, они были отстранены от исполнения должностных обязанностей.
- В период следственных мероприятий в феврале 2017 года начальник отделения уголовного розыска районного ОМВД был уволен из органов внутренних дел. Двое других полицейских будут уволены из органов внутренних дел после вступления приговора в законную силу, - уточнили в министерстве внутренних дел.
Жертва пыток бурятских полицейских: «Требовали, чтобы я стучал им»
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