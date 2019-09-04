Трое оперативников подкидывали задержанных к потолку и пытали их ёршиком для чистки туалета, сообщили правозащитники
Закаменский райсуд Бурятии приговорил экс-начальника отделения угрозыска ОМВД по Закаменскому району к 4 годам лишения свободы условно. А его двух бывших подчинённых— к 4,5 годам и 4 годам и 4 месяцам условно соответственно. Всем троим запретили работать правоохранительных органах на срок от 2 до 2,5 лет. Об этом сообщили в правозащитной организации «Зона права».
«Байкал-Daily» уже сообщал об этом громком деле. В сентябре 2016 года в Закаменске трое оперативников заставляли двух мужчин признаться в краже кедровых орехов.
Сначала в ход пошли электрошокер и наручники. Затем задержанных подбрасывали к потолку с последующим болезненным падением на пол.
Потом надевали на голову пакет, перекрывали доступ воздуха, распыляли баллончик, душили руками, водили ёршиком для чистки туалета по лицу.
Уголовное дело расследовалось по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств» (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Примечательно, что в мае 2018 года тот же Закаменский райсуд назначил всем трём полицейским реальные сроки наказания. Однако Верховный суд Бурятии отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Прокуратура и «Зона права», представляющая интересы потерпевшей стороны, намерены обжаловать мягкий приговор.
В Бурятии экс-полицейские отделались условкой за пытки шокером и туалетным ёршиком
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