Трое экс-полицейских в Бурятии осуждены за пытки электрошокером

Закаменский районный суд Бурятии 31 мая вынес обвинительный приговор бывшему начальнику отделения уголовного розыска ОМВД по Закаменскому району и двум его подчиненным оперуполномоченным, сообщает правозащитная организация «Зона права».Как сообщал «Байкал-Daily», ранним утром 24 сентября в полицию в Закаменском районе сообщили о грабеже на складе частной заготовительной компании кедрового ореха.Ночью двое мужчин на базе закрыли сторожа в комнате. Один из них был трудоустроен в компании. Отобрали у охранника сотовый и повредили стационарный телефон.Злоумышленники взломали замок в склад и увезли на грузовике 2986 килограммов кедрового ореха. Компании был нанесён ущерб около 460 тысяч рублей.Сумев наладить повреждённый телефон, сторож позвонил владельцу компании. А тот обратился в полицию.Полицейские по горячим следам в этот же день задержали подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно к уголовной ответственности местные жители 28 и 42 лет. Похищенное у них изъяли.Допрос с пристрастиемЧерез пару недель СУ СКР по Бурятии сообщило, что признание из двоих подозреваемых «выбивали» с помощью электрошокера и наручников трое полицейских. Один из задержанных на следующий день почувствовал себя плохо и обратился в больницу. Позже с заявлением обратился и второй задержанный-потерпевший.На начальника и двоих оперуполномоченных отдела уголовного розыска ОМВД по Закаменскому району возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий, совершённое с применением насилия и специальных средств.- Следствие установило, что одного из потерпевших не менее шести раз подкинули к потолку с последующим болезненным падением на пол. Затем полицейские привязали руки мужчины к стулу, чтобы он не мог шевелиться, и стали периодически надевать ему на голову пакет, перекрывая доступ воздуха, - сообщает подробности «Зона права».Одновременно задержанного били в грудь и по голове ногами и кулаками, требуя признания в краже. Также, по версии следствия, мужчину душили руками, пытали электрошокером и распылили из баллончика в сторону его дыхательных путей неустановленное раздражающее вещество. В итоге после многочисленных отказов полицейским удалось получить от него чистосердечное признание.Из материалов дела следует, что второй задержанный также подвергся жестоким истязаниям: его подбрасывали к потолку, к нему применили электрошокер, а пакет ему надевали не только на голову, а обматывали вокруг головы для затруднения дыхания. Кроме того, один из полицейских водил ершиком для чистки туалета по лицу мужчины.В то время произошла трагедия со сторожем склада, на котором произошло ограбление. Его тело с признаками самоубийства 27 сентября обнаружила сестра на крыльце его дома.Позже стало известно, что он был братом одного из задержанных за кражу.Полицейские утверждали, что он сдал преступников, чем помог расследованию дела.- Однако их адвокаты считают, что свидетельские показания были получены под пытками. Так или иначе, менее чем через сутки он покончил с собой на даче, не оставив предсмертной записки, - сообщала «Лента.ру».Без отца осталась 12-летняя дочь мужчину. Но воспитанием её занялся дядя - похититель орехов. В прошлом году его вместе с подельником осудили за кражу и приговорили обоих к условному сроку.Следствием выясняло причины, побудившие мужчину совершить суицид. В том числе, версию о связи самоубийства с какими-либо возможными противоправными действиями его сообщников или сотрудников полиции, проводивших с ним процессуальные мероприятия. Но результаты проверки так и не были обнародованы.Каждому из бывших полицейских суд дал по 5 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права работать в правоохранительных органах в течение 3 лет. После оглашения вердикта полицейских взяли под стражу в зале суда.http://zonaprava.com/events/v-buryatii-troe-politseyskikh-osuzhdeny-na-15-let-za-podkidyvanie-zaderzhannykh-k-potolku-i-pytki-el/Читайте также: