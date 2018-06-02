02 Июня

01 Июня

Популярное

Трое экс-полицейских в Бурятии осуждены за пытки электрошокером

Трое экс-полицейских в Бурятии осуждены за пытки электрошокером
Происшествия,  Фото: pixabay.com
Кража 3 тонн кедрового ореха закончилась госпитализацией двоих подозреваемых и гибелью единственного свидетеля

Закаменский районный суд Бурятии 31 мая вынес обвинительный приговор бывшему начальнику отделения уголовного розыска ОМВД по Закаменскому району и двум его подчиненным оперуполномоченным, сообщает правозащитная организация «Зона права».

3 тонны ореха

Как сообщал «Байкал-Daily», ранним утром 24 сентября в полицию в Закаменском районе сообщили о грабеже на складе частной заготовительной компании кедрового ореха.

Ночью двое мужчин на базе закрыли сторожа в комнате. Один из них был трудоустроен в компании. Отобрали у охранника сотовый и повредили стационарный телефон.

Злоумышленники взломали замок в склад и увезли на грузовике 2986 килограммов кедрового ореха. Компании был нанесён ущерб около 460 тысяч рублей.

Сумев наладить повреждённый телефон, сторож позвонил владельцу компании. А тот обратился в полицию.

Полицейские по горячим следам в этот же день задержали подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно к уголовной ответственности местные жители 28 и 42 лет. Похищенное у них изъяли.

Допрос с пристрастием

Через пару недель СУ СКР по Бурятии сообщило, что признание из двоих подозреваемых «выбивали» с помощью электрошокера и наручников трое полицейских. Один из задержанных на следующий день почувствовал себя плохо и обратился в больницу. Позже с заявлением обратился и второй задержанный-потерпевший.

На начальника и двоих оперуполномоченных отдела уголовного розыска ОМВД по Закаменскому району возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий, совершённое с применением насилия и специальных средств.

- Следствие установило, что одного из потерпевших не менее шести раз подкинули к потолку с последующим болезненным падением на пол. Затем полицейские привязали руки мужчины к стулу, чтобы он не мог шевелиться, и стали периодически надевать ему на голову пакет, перекрывая доступ воздуха, - сообщает подробности «Зона права».

Одновременно задержанного били в грудь и по голове ногами и кулаками, требуя признания в краже. Также, по версии следствия, мужчину душили руками, пытали электрошокером и распылили из баллончика в сторону его дыхательных путей неустановленное раздражающее вещество. В итоге после многочисленных отказов полицейским удалось получить от него чистосердечное признание.

Из материалов дела следует, что второй задержанный также подвергся жестоким истязаниям: его подбрасывали к потолку, к нему применили электрошокер, а пакет ему надевали не только на голову, а обматывали вокруг головы для затруднения дыхания. Кроме того, один из полицейских водил ершиком для чистки туалета по лицу мужчины.

Самоубийство

В то время произошла трагедия со сторожем склада, на котором произошло ограбление. Его тело с признаками самоубийства 27 сентября обнаружила сестра на крыльце его дома.

Позже стало известно, что он был братом одного из задержанных за кражу.

Полицейские утверждали, что он сдал преступников, чем помог расследованию дела.

- Однако их адвокаты считают, что свидетельские показания были получены под пытками. Так или иначе, менее чем через сутки он покончил с собой на даче, не оставив предсмертной записки, - сообщала «Лента.ру».

Без отца осталась 12-летняя дочь мужчину. Но воспитанием её занялся дядя - похититель орехов. В прошлом году его вместе с подельником осудили за кражу и приговорили обоих к условному сроку.

Следствием выясняло причины, побудившие мужчину совершить суицид. В том числе, версию о связи самоубийства с какими-либо возможными противоправными действиями его сообщников или сотрудников полиции, проводивших с ним процессуальные мероприятия. Но результаты проверки так и не были обнародованы.

Приговор

Каждому из бывших полицейских суд дал по 5 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права работать в правоохранительных органах в течение 3 лет. После оглашения вердикта полицейских взяли под стражу в зале суда.

http://zonaprava.com/events/v-buryatii-troe-politseyskikh-osuzhdeny-na-15-let-za-podkidyvanie-zaderzhannykh-k-potolku-i-pytki-el/

Читайте также:

Двое жителей Бурятии украли 3 тонны кедровых орехов

В Бурятии полицейские «вели дознание» с помощью электрошокера и наручников

В Бурятии полицейских обвиняют в жестоких пытках над подозреваемыми в краже орехов
пытки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Читинец воровал у наивных прохожих телефоны
Происшествия, 02.06.2018
Мужчина совершил серию однотипных преступлений
В Иркутске за мелкую взятку оштрафовали узбекистанца
Происшествия, 02.06.2018
Мужчина не хотел, чтобы на него составляли протокол за нарушение миграционного законодательства
Житель Бурятии «помог» сожительнице убить себя
Житель Бурятии «помог» сожительнице убить себя
Происшествия, 02.06.2018
Суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима
После ДТП с ребёнком в Бурятии проходят экспресс-уроки для велосипедистов
Происшествия, 01.06.2018
В Заиграевском районе сотрудники ГИБДД проводят экспресс-уроки по ПДД для юных велосипедистов. Детям разъясняют правила дорожного движения и запреты, связанные с управлением двухколесным транспортом
МЧС: Система оповещения в ТЦ в Иркутске в момент прибытия пожарных не работала
МЧС: Система оповещения в ТЦ в Иркутске в момент прибытия пожарных не работала
Происшествия, 01.06.2018
По данным ведомства, охрана торгового центра также не предприняла мер для эвакуации посетителей
Прятавшийся в Бурятии преступник схлопотал новый срок за избиение в СИЗО
Происшествия, 01.06.2018
В Нижегородской области суд вынес приговор 38-летнему мужчине, совершившему преступления в стенах следственного изолятора
В Бурятии природные пожары возникли из-за грозы
Происшествия, 01.06.2018
Лесная охрана Бурятии тушит два природных пожара на площади 1 га в 1,4 км от села Ягодное в Селенгинском районе
В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту пожара в ТРЦ «Комсомолл»
Происшествия, 01.06.2018
Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело, задержаны технический директор и экскурсоводы
В Бурятии обрушился мост после капитального ремонта
В Бурятии обрушился мост после капитального ремонта
Происшествия, 01.06.2018
Выяснилось, что администрацией района подрядчику необоснованно было перечислено более 1,35 млн рублей
Экс-полицейского в Иркутске осудили за двух сбитых насмерть мужчин
Происшествия, 01.06.2018
Водитель был настолько пьян, что не помнил ничего, что происходило в момент аварии
В Иркутске директор кладбища мошенничала землёй для захоронений
В Иркутске директор кладбища мошенничала землёй для захоронений
Происшествия, 01.06.2018
Она предлагала территории, не принадлежащие кладбищу
В Бурятии 15-летняя девушка соблазнила фермера
В Бурятии 15-летняя девушка соблазнила фермера
Происшествия, 01.06.2018
Девушка переспала с бывшим мужчиной матери
В Иркутске водителя Porsche осудят за смерть двух человек
В Иркутске водителя Porsche осудят за смерть двух человек
Происшествия, 01.06.2018
ДТП произошло в прошлом году на плотине ГЭС

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^