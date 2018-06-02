Трое экс-полицейских в Бурятии осуждены за пытки электрошокером

Кража 3 тонн кедрового ореха закончилась госпитализацией двоих подозреваемых и гибелью единственного свидетеля
Закаменский районный суд Бурятии 31 мая вынес обвинительный приговор бывшему начальнику отделения уголовного розыска ОМВД по Закаменскому району и двум его подчиненным оперуполномоченным, сообщает правозащитная организация «Зона права».
3 тонны ореха
Как сообщал «Байкал-Daily», ранним утром 24 сентября в полицию в Закаменском районе сообщили о грабеже на складе частной заготовительной компании кедрового ореха.
Ночью двое мужчин на базе закрыли сторожа в комнате. Один из них был трудоустроен в компании. Отобрали у охранника сотовый и повредили стационарный телефон.
Злоумышленники взломали замок в склад и увезли на грузовике 2986 килограммов кедрового ореха. Компании был нанесён ущерб около 460 тысяч рублей.
Сумев наладить повреждённый телефон, сторож позвонил владельцу компании. А тот обратился в полицию.
Полицейские по горячим следам в этот же день задержали подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно к уголовной ответственности местные жители 28 и 42 лет. Похищенное у них изъяли.
Допрос с пристрастием
Через пару недель СУ СКР по Бурятии сообщило, что признание из двоих подозреваемых «выбивали» с помощью электрошокера и наручников трое полицейских. Один из задержанных на следующий день почувствовал себя плохо и обратился в больницу. Позже с заявлением обратился и второй задержанный-потерпевший.
На начальника и двоих оперуполномоченных отдела уголовного розыска ОМВД по Закаменскому району возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий, совершённое с применением насилия и специальных средств.
- Следствие установило, что одного из потерпевших не менее шести раз подкинули к потолку с последующим болезненным падением на пол. Затем полицейские привязали руки мужчины к стулу, чтобы он не мог шевелиться, и стали периодически надевать ему на голову пакет, перекрывая доступ воздуха, - сообщает подробности «Зона права».
Одновременно задержанного били в грудь и по голове ногами и кулаками, требуя признания в краже. Также, по версии следствия, мужчину душили руками, пытали электрошокером и распылили из баллончика в сторону его дыхательных путей неустановленное раздражающее вещество. В итоге после многочисленных отказов полицейским удалось получить от него чистосердечное признание.
Из материалов дела следует, что второй задержанный также подвергся жестоким истязаниям: его подбрасывали к потолку, к нему применили электрошокер, а пакет ему надевали не только на голову, а обматывали вокруг головы для затруднения дыхания. Кроме того, один из полицейских водил ершиком для чистки туалета по лицу мужчины.
Самоубийство
В то время произошла трагедия со сторожем склада, на котором произошло ограбление. Его тело с признаками самоубийства 27 сентября обнаружила сестра на крыльце его дома.
Позже стало известно, что он был братом одного из задержанных за кражу.
Полицейские утверждали, что он сдал преступников, чем помог расследованию дела.
- Однако их адвокаты считают, что свидетельские показания были получены под пытками. Так или иначе, менее чем через сутки он покончил с собой на даче, не оставив предсмертной записки, - сообщала «Лента.ру».
Без отца осталась 12-летняя дочь мужчину. Но воспитанием её занялся дядя - похититель орехов. В прошлом году его вместе с подельником осудили за кражу и приговорили обоих к условному сроку.
Следствием выясняло причины, побудившие мужчину совершить суицид. В том числе, версию о связи самоубийства с какими-либо возможными противоправными действиями его сообщников или сотрудников полиции, проводивших с ним процессуальные мероприятия. Но результаты проверки так и не были обнародованы.
Приговор
Каждому из бывших полицейских суд дал по 5 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права работать в правоохранительных органах в течение 3 лет. После оглашения вердикта полицейских взяли под стражу в зале суда.
http://zonaprava.com/events/v-buryatii-troe-politseyskikh-osuzhdeny-na-15-let-za-podkidyvanie-zaderzhannykh-k-potolku-i-pytki-el/
Читайте также:
Двое жителей Бурятии украли 3 тонны кедровых орехов
В Бурятии полицейские «вели дознание» с помощью электрошокера и наручников
В Бурятии полицейских обвиняют в жестоких пытках над подозреваемыми в краже орехов
Трое экс-полицейских в Бурятии осуждены за пытки электрошокером
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина совершил серию однотипных преступлений
Мужчина не хотел, чтобы на него составляли протокол за нарушение миграционного законодательства
Суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима
В Заиграевском районе сотрудники ГИБДД проводят экспресс-уроки по ПДД для юных велосипедистов. Детям разъясняют правила дорожного движения и запреты, связанные с управлением двухколесным транспортом
По данным ведомства, охрана торгового центра также не предприняла мер для эвакуации посетителей
В Нижегородской области суд вынес приговор 38-летнему мужчине, совершившему преступления в стенах следственного изолятора
Лесная охрана Бурятии тушит два природных пожара на площади 1 га в 1,4 км от села Ягодное в Селенгинском районе
Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело, задержаны технический директор и экскурсоводы
Выяснилось, что администрацией района подрядчику необоснованно было перечислено более 1,35 млн рублей
Водитель был настолько пьян, что не помнил ничего, что происходило в момент аварии
Также они выловили 21 хариуса
Она предлагала территории, не принадлежащие кладбищу
Девушка переспала с бывшим мужчиной матери
У мужчины не было документов
ДТП произошло в прошлом году на плотине ГЭС