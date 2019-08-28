В Иркутской области произошло массовое отравление суши

Следователи начали проверку, сотрудники доставки роллов «сами в шоке»
С 24 по 25 августа в Усолье-Сибирском после заказа роллов на дом отравились девять человек, среди них два ребёнка 3-х и 9-ти лет. У пострадавших выявили острую кишечную инфекцию. Следственный комитет начал проверку по признакам преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сообщение следователям поступило из отдела Роспотребнадзора.
В настоящее время следователи опрашивают заболевших жителей, персонал заведения, запрошена интересующая документация. Устанавливаются все обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
С 26 августа это заведение по доставке роллов временно не работает. «Дорогие друзья! Доставка в Усолье-Сибирском временно не работает. Проходим проверку Роспотребнадзора. По получению результатов, мы обязательно их прокомментируем», - говорится в сообщении в официальном паблике.
Здесь же появились сообщения от других жителей, которые также чувствовали себя плохо, но в больницу не обращались.
«Я заказывала роллы 21 числа, после этого на следующий день так плохо было, я думала, это связано с чем-то другим, но теперь понятно. Симптомы отравления стихли, но все равно дают до сих пор о себе знать. Разочаровалась маленько, первый раз такое, всегда у вас заказывали и не ожидали отравиться у вас», - написала местная жительница. Другая женщина рассказывает: «Делали заказ в конце той недели, буквально на следующий день с мужем просто умирали, было настолько плохо». В комментариях отметился ещё один пострадавший: «Кстати, тоже после заказа плохо было, но я почему то подумала на другое. Буквально до вчерашнего дня включительно».
Представитель службы доставки, в свою очередь, ответил: «Настолько переживаем из-за всей этой ситуации. Все сотрудники в шоке. Будем, надеется, что все в скором времени решится» (орфография сохранена).
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ в прошлом году отравились более 130 посетителей кафе «ШулэнДо». Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». Всю сеть кафе закрывали на 90 дней, сейчас «Шулэн До» работает в обычном режиме, посетителей по-прежнему много.
В Иркутской области произошло массовое отравление суши
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Прячась от полиции, житель Бурятии сменил паспорт и имя
Следователи начали проверку, сотрудники доставки роллов «сами в шоке»
Женщина не справилась с рулевым управлением
Он размещал запрещённые материалы у себя на странице
Спасатели вынесли её на руках
Обманутая женщина перевела 20 тысяч рублей на три телефонных номера
С начала года в Бурятии на воде погибли уже 29 человек
Задержанный сбежал из социально-реабилитационного центра
Он пояснил, что собирал её для личного потребления
Транспортное средство находилось в гараже
Погибший не проживал в доме
Одна машина въехала в кусты, другая – в бордюр
Ребёнок внезапно выскочил на дорогу
Девушка-водитель сбила мотоциклиста
Она получила сообщение в соцсети от своей подруги с просьбой занять деньги