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В Иркутской области произошло массовое отравление суши

В Иркутской области произошло массовое отравление суши
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Следователи начали проверку, сотрудники доставки роллов «сами в шоке»

С 24 по 25 августа в Усолье-Сибирском после заказа роллов на дом отравились девять человек, среди них два ребёнка 3-х и 9-ти лет. У пострадавших выявили острую кишечную инфекцию. Следственный комитет начал проверку по признакам преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сообщение следователям поступило из отдела Роспотребнадзора.

В настоящее время следователи опрашивают заболевших жителей, персонал заведения, запрошена интересующая документация. Устанавливаются все обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

С 26 августа это заведение по доставке роллов временно не работает. «Дорогие друзья! Доставка в Усолье-Сибирском временно не работает. Проходим проверку Роспотребнадзора. По получению результатов, мы обязательно их прокомментируем», - говорится в сообщении в официальном паблике.

Здесь же появились сообщения от других жителей, которые также чувствовали себя плохо, но в больницу не обращались.

«Я заказывала роллы 21 числа, после этого на следующий день так плохо было, я думала, это связано с чем-то другим, но теперь понятно. Симптомы отравления стихли, но все равно дают до сих пор о себе знать. Разочаровалась маленько, первый раз такое, всегда у вас заказывали и не ожидали отравиться у вас», - написала местная жительница. Другая женщина рассказывает: «Делали заказ в конце той недели, буквально на следующий день с мужем просто умирали, было настолько плохо». В комментариях отметился ещё один пострадавший: «Кстати, тоже после заказа плохо было, но я почему то подумала на другое. Буквально до вчерашнего дня включительно».

Представитель службы доставки, в свою очередь, ответил: «Настолько переживаем из-за всей этой ситуации. Все сотрудники в шоке. Будем, надеется, что все в скором времени решится» (орфография сохранена).

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ в прошлом году отравились более 130 посетителей кафе «ШулэнДо». Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». Всю сеть кафе закрывали на 90 дней, сейчас «Шулэн До» работает в обычном режиме, посетителей по-прежнему много.

отравление
 
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