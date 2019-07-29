Житель Бурятии убил соседа-фермера

Лошади соседа вытаптывали посевы стрелка



В Тарбагатайском районе Бурятии 26 июля вечером на животноводческой стоянке, расположенной в 10 километрах от села Саратовка, было обнаружено тело 43-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – огнестрельным ранением груди.



На месте происшествия был задержан 54-летний владелец этой животноводческой стоянки, у него нашли огнестрельное гладкоствольное ружье ИЖ-25 без каких-либо документов. На допросе мужчина рассказал обстоятельства преступления.



Мужчина владеет животноводческой стоянкой вблизи села Саратовка Тарбагатайского района, на которой разводит скот и возделывает поля. На протяжении нескольких лет он враждовал с соседом-фермером, чей табун лошадей во время свободного выпаса регулярно вытаптывал его посевы. 26 июля лошади соседа вновь забрели на поля мужчины.



Он позвонил участковому, чтобы зафиксировать нарушение, и до его приезда стал удерживать табун на своей территории. Через некоторое время приехал хозяин табуна, который потребовал выпустить лошадей. В ходе ссоры владелец стоянки сходил домой за ружьём, после чего, вернувшись к машине противника, выстрелил по кабине, в которой находился фермер. Заряд картечи попал потерпевшему в грудь и шею.



Родственники обвиняемого принялись оказывать раненому первую помощь, вызвали врачей. Но вскоре от полученных повреждений мужчина скончался. Стрелок оставался на месте происшествия до приезда следственно-оперативной группы.



- Мужчине уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор необходимой доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

